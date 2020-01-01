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Киберполиция задержала женщину, оформлявшую липовые кредиты через Дию

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На Днепропетровщине разоблачили жительницу, которая оформляла незаконные онлайн-кредиты на других граждан.
Киберполицейские разоблачили мошенницу
Киберполицейские разоблачили мошенницу
work.ua

33-летняя жительница Кривого Рога с помощью  социальной инженерии незаконно получала доступы к финансовым мобильным номерам, электронным ящикам и аккаунтам в социальных сетях граждан. В скомпрометированных учетных записях она выискивала необходимую информацию для идентификации лиц и оформления на них онлайн-кредитов, в том числе паспортные и другие данные.

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В дальнейшем, подделав паспортные данные и изменив финансовые номера пострадавших на свои, женщина получала доступ к онлайн-банкингу граждан. Это позволило ей не только “выводить“ кредитные деньги, но и оформлять новые кредиты на потерпевших.

По предварительным данным, злоумышленница обманула около 40 пострадавших на более чем 300 тыс. гривен. В рамках расследования также был установлен один случай, когда фигурантка через подбор пароля получила доступ к электронной почты потерпевшей, где хранились копии документов и личные фото. В дальнейшем с использованием этих данных правонарушительница получила доступ к онлайн-банкингу, чем фактически скомпрометировала BankID и вошла в мобильное приложение “Дія“.

По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, копии поддельных документов и SIM-карты, использовавшиеся в противоправной деятельности. Фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Криворожская центральная окружная прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось, что киберполиция накрыла логово мировых спамеров.

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Теги: Дія, киберполиция
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Источник: cyberpolice.gov.ua

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