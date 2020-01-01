Как cделать ракетный двигатель из обычной соли: Эксперименты
Если вы вдруг попали на Марс, есть способ, как сделать ракету из подручных материалов.
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В этом видео блогер Thoisoi расскажет о том, как сделать самодельное ракетное топливо, а также собрать двигатель в условиях Марса.
Для этого он использовал принцип твердотопливного двигателя и выбрал самые простые химические элементы.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать огнетушитель из пищевой соды.
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