Как cделать ракетный двигатель из обычной соли: Эксперименты

Если вы вдруг попали на Марс, есть способ, как сделать ракету из подручных материалов.

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В этом видео блогер Thoisoi расскажет о том, как сделать самодельное ракетное топливо, а также собрать двигатель в условиях Марса.

Для этого он использовал принцип твердотопливного двигателя и выбрал самые простые химические элементы.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать огнетушитель из пищевой соды.