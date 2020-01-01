Илон Маск показал самую высокую ракету в мире

Starship от SpaceX официально стал самой высокой ракетой в мире, а Илон Маск находится на седьмом небе от счастья.

SpaceX установила капсулу Starship на свою сверхтяжелую ракету. Этот сложенный космический корабль высотой около 120 метров является самым высоким в мире . (Если принять во внимание стартовую стойку, она еще выше - около 145 м в высоту.

Волнение, связанное с этой важной вехой, не ускользнуло от внимания основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска.

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Наряду с сообщением в Twitter, которое он сделал, поделившись некоторыми фотографиями Starship, Маск написал, что "для меня большая честь работать с такой замечательной командой".

Космический корабль Starship, который был сложен в пятницу, является прототипом компании SN20, и он был прикреплен к прототипу Super Heavy, известному как Booster 4. Сборка является частью подготовки к орбитальному испытательному полету, который компания запланировала для корабля.

Не только Маск восхищается сегодняшним достижением. Космический репортер CNBC Майкл Шитц поделился в Твиттере полностью собранным видео Starship.

На видео показана толпа, собравшаяся в Южном Техасе, чтобы посмотреть, как Starship собирается вместе, приветствуя и аплодируя, чтобы отпраздновать момент.

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Маск, который отвечал многим людям в Твиттере (по-видимому, это признак его волнения), сказал, что "благодаря своему размеру и способности возвращать научные инструменты даже из дальнего космоса, Starship откроет для себя совершенно новый класс научных миссий".

Starship, который состоит из космического корабля Starship, а также сверхтяжелого ускорителя первой ступени, - это корабль, который SpaceX намеревается использовать для полета людей за пределы Земли к таким направлениям, как Луна, Марс и другие места.

В апреле этого года NASA заключило с SpaceX контракт с системой приземления человека на версию Starship для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы агентства Artemis, связанной с Луной.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал, как будут садить самую большую ступень Super Heavy.