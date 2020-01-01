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Илон Маск показал самую высокую ракету в мире

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Starship от SpaceX официально стал самой высокой ракетой в мире, а Илон Маск находится на седьмом небе от счастья.
Сборка супертяжелой ракеты SpaceX
Сборка супертяжелой ракеты SpaceX
twitter.com

SpaceX установила капсулу Starship на свою сверхтяжелую ракету. Этот сложенный космический корабль высотой около 120 метров является самым высоким в мире . (Если принять во внимание стартовую стойку, она еще выше - около 145 м в высоту. 

Волнение, связанное с этой важной вехой, не ускользнуло от внимания основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска. 

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Наряду с сообщением в Twitter, которое он сделал, поделившись некоторыми фотографиями Starship, Маск написал, что "для меня большая честь работать с такой замечательной командой".

Космический корабль Starship, который был сложен в пятницу, является прототипом компании SN20, и он был прикреплен к прототипу Super Heavy, известному как Booster 4. Сборка является частью подготовки к орбитальному испытательному полету, который компания запланировала для корабля. 

Не только Маск восхищается сегодняшним достижением. Космический репортер CNBC Майкл Шитц поделился в Твиттере полностью собранным видео Starship.

На видео показана толпа, собравшаяся в Южном Техасе, чтобы посмотреть, как Starship собирается вместе, приветствуя и аплодируя, чтобы отпраздновать момент. 

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Маск, который отвечал многим людям в Твиттере (по-видимому, это признак его волнения), сказал, что "благодаря своему размеру и способности возвращать научные инструменты даже из дальнего космоса, Starship откроет для себя совершенно новый класс научных миссий".

Starship, который состоит из космического корабля Starship, а также сверхтяжелого ускорителя первой ступени, - это корабль, который SpaceX намеревается использовать для полета людей за пределы Земли к таким направлениям, как Луна, Марс и другие места. 

В апреле этого года NASA заключило с SpaceX контракт с системой приземления человека на версию Starship для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы агентства Artemis, связанной с Луной. 

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал, как будут садить самую большую ступень Super Heavy.

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Теги: Илон Маск, SpaceX, Super Heavy, видео, фото
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