Как открыть любой замок без ключа: Эксперименты
Замок - не самая надежная защита.
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В этом видео блогеры из Live Today попытаются показать, что любые замки не являются 100% гарантии безопасности вашего имущества.
Также они покажут различные методы вскрытия замков без ключей и принципы работы самых распространенных типов замков.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.
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