Как открыть любой замок без ключа: Эксперименты

Замок - не самая надежная защита.

Читай также: Закипает ли кровь в вакууме: Эксперименты

В этом видео блогеры из Live Today попытаются показать, что любые замки не являются 100% гарантии безопасности вашего имущества.

Также они покажут различные методы вскрытия замков без ключей и принципы работы самых распространенных типов замков.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.