Отмененное устройство Apple показали на видео

Беспроводное зарядное устройство так и не попало в продажу.

Предполагалось, что беспроводное зарядное устройство Apple AirPower будет обладать уникальной способностью заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods одновременно. К сожалению, Apple отменила AirPower в марте 2019 года, сославшись на трудности с воплощением продукта в жизнь. С тех пор мы видели разборку AirPower , некоторых клонов AirPower и аккумуляторных батарей Apple MagSafe. Теперь коллекционер прототипов Apple впервые получил работающий блок AirPower.

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28-летний Джулио Зомпетти из Италии сказал, что он смог приобрести прототип AirPower у китайских источников. "У устройства отсутствует весь внешний корпус, и он демонстрирует это красивое и тяжелое шасси из нержавеющей стали", - говорит Зомпетти.

На фотографиях вы можете увидеть коврик AirPower, питающий прототип iPhone, с его 22 катушками на передней стороне и 22 цепями контроллера на задней панели. Чтобы этот прототип AirPower работал, он должен быть соединен со специальным прототипом iPhone для активации катушек.

"Это не работает с производственными устройствами, потому что катушки активируются устройством", - объясняет Зомпетти, который говорит, что до сих пор мог заряжать два прототипа устройства одновременно. Зомпетти говорит, что он получил устройство в декабре и изначально мог взаимодействовать с ним через последовательный кабель Lightning.

"Это инженерный прототип, он не предназначен для работы по принципу "включай и работай", - говорит Зомпетти. "Когда я подключил к нему свой последовательный кабель Lightning, я мог видеть некоторые символы в журнале, поэтому, как только я установил скорость передачи данных в формате BAUD, я смог прочитать понятный журнал". Есть даже интерактивная оболочка для взаимодействия с AirPower, как часть разработки устройства.

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Отмененная панель Apple AirPower должна была позволить вам класть устройства в любом месте на него для зарядки благодаря нескольким катушкам, без необходимости находить эту конкретную зону наилучшего восприятия. Но различные отчеты предполагали, что Apple боролась с проблемами перегрева во время разработки. "Мне не удалось воспроизвести проблему, но до сих пор не могу сказать, что ее нет", - говорит Зомпетти.

Зомпетти уже собирал прототипы оборудования Apple. Он собирает устройства с марта 2018 года, в том числе редкий прототип первых Apple Watch. "С тех пор моей главной страстью стало находить самые красивые прототипы", - говорит Зомпетти. На данный момент он собрал около 35 единиц, в его коллекции есть множество редких прототипов iPhone и iPod.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple тестирует сразу два складных iPhone.