Рабочая лошадка: Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad P15v

Этот ноутбук создан для работы и имеет несколько степеней защиты ваших данных.

Характеристики Lenovo ThinkPad P15v

Дисплей: 15.6“, UHD 4K (3840x2160), IPS, 60 Гц, с антибликовым покрытием;

Процессор: Intel Core i7-10875H (кэш 16 МБ, до 5,1 ГГц);

Оперативная память: 64ГБ, DDR4-3200 МГц;

Графический адаптер: Интегрированный, Intel UHD Graphics, выделено из ОП;

Адаптеры: Wi-Fi, BT 5.0

Операционная система: Windows 10 Pro.

Дизайн

Внутри коробки вы найдете несколько бумажных руководств, адаптер питания мощностью 135 Вт с фирменным разъемом Lenovo, а также сам ноутбук.

Неудивительно, что дизайн этого ноутбука полностью соответствует портфолио ThinkPad. Грубые края, грубая отделка и индустриальный вид. Да, вся сборка сделана из жесткого пластика, что совсем не дешево, и в Lenovo утверждают, что ноутбук прошел тестирование MIL-SPEC.



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Крышка открывается легко, одной рукой. Поверхность экрана матовая, а лицевые панели относительно тонкие (по крайней мере, боковые). Кроме того, есть камера 720p с шторкой ThinkShutter и дополнительный ИК-датчик для функций Windows Hello.

Теперь посмотрим на клавиатур. Честно говоря, мы не ожидали ничего другого от ThinkPad, но все равно приятно использовать одну из лучших клавиатур на рынке. Помимо длинного хода клавиш и отзывчивой реакции, есть двухступенчатая подсветка. Мы также рады видеть, что здесь есть полноразмерный NumberPad, и единственный недостаток на клавиатуре - это крошечные клавиши со стрелками.

Как видите, TrackPoint на месте, и он соединен с набором специальных кнопок, расположенных прямо над тачпадом. Кстати, тачпад кажется относительно точным, а скольжение гладкое благодаря майларовой поверхности. Другие различные функции на базе включают решетку динамика и кнопку питания над клавиатурой, а также дополнительный считыватель отпечатков пальцев, расположенный чуть ниже клавиши со стрелкой “вниз“.

Если вы перевернете ноутбук, вы увидите вентиляционные решетки, которые практически повторяют след тепловых трубок, а также вентилятор охлаждения. Кроме того, поскольку радиатор установлен сбоку, отвод тепла происходит через прорезь на левой стороне устройства.

Слева на ноутбуке находится слот питания, порт Thunderbolt 3 и картридер. Тут же расположен Кенсингтонский замок, разъем RJ-45, порты USB Type-A 3.2 (Gen.1) и разъем HDMI 2.0,и аудиоразъем.

Ноутбук в работе

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К нам на обзор попала модель на процессоре Intel Core i7 c 64 Гб памяти DDR4 в двухканальном режиме. Также есть два слота M.2 PCIe x4 для хранения, которые поддерживают технологию RAID. На этой рабочей станции установлена планка на 2 Тб.

Две тепловые трубки охлаждают и процессор, и графический процессор. Интересно, что Lenovo использовала только один радиатор и один вентилятор для отвода тепла. Это сказывается на громкости работы вентилятора: при загрузке он очень сильно шумит, хотя со своей задачей вполне справляется.

Качество отображения

Lenovo ThinkPad P15v поставляется с панелью UHD IPS. Он имеет номер модели MNF601EA1-1, диагональ 15,6 дюйма (39,62 см) и разрешение 3840 x 2160 пикселей. Соотношение экрана 16: 9, плотность пикселей - 282 ppi, шаг 0,09 х 0,09 мм.

В этом ноутбуке используется приложение X-Rite Color Assistant для корректировки цветовой гаммы под разные задачи. Вы можете выбрать уже готовые пресеты или создать свой.

Измеренная максимальная яркость составляет 545 нит в центре экрана и 575 нит в среднем по всей области с максимальным отклонением 15%. Коррелированная цветовая температура на белом экране составляет 6830K, что ниже оптимального значения 6500K для стандарта sRGB. (Цветовой профиль по умолчанию - X-Rite Color Assistant).

Тестирование

Результаты тестирования впечатляют, как для ноутбука.

Процессор, память и NVMe позволяют получить реально большие скорости, что даже со скромной встроенной видеокартой можно получить неплохие результаты.

И даже в играх на встроенной видеокарте можно получить неплохой результат. Например, те же “кораблики“ идут в терпимом качестве.

А переиздание Mass Effect выглядит вполне сносно.

Батарея

Мы провели тесты батареи с включенной настройкой производительности Windows Better, яркостью экрана, установленной на 120 нит, и выключенными всеми другими программами, кроме той, с которой мы тестируем ноутбук. Аккумуляторная батарея этого устройства на 68 Втч в сочетании с опцией дисплея 4K обеспечивает время автономной работы 7 часов 9 минут при просмотре веб-страниц и 5 часов 16 минут воспроизведения видео. Аксессуары Помимо фирменных мышек и клавиатур, компания Lenovo запустила серию брендированных рюкзаков. Например, для ThinkPad есть такой городской рюкзак, где помимо самого ноутбука еще можно положить документы, книги и письменные принадлежности. Идеальный вариант для студента, инженера или дизайнера. Но даже без ноутбука этот рюкзак выглядит неплохо.

Выводы

В этом ноутбуке есть определенные ключевые моменты, которые выделяют его среди остальных. Прежде всего, это вся платформа безопасности, которую он предоставляет. Кроме того, есть функции конфиденциальности, такие как дополнительный считыватель отпечатков пальцев и ИК-камера для распознавания лиц.

Читай также: Четкий кадр: Обзор веб-камеры Lenovo 500 FHD Что касается производительности, процессора вполне хватает для рендеринга и тяжелых приложений. Но ноутбук, при этом, заметно греется и вентилятор начинает сильно шуметь. Что касается производительности, процессора вполне хватает для рендеринга и тяжелых приложений. Но ноутбук, при этом, заметно греется и вентилятор начинает сильно шуметь.

В остальном это приличная рабочая станция для профессионалов. Геймеры же могут проходить мимо. Для любителей игр лучше поискать игровые ноутбуки. Например, Legion 5P