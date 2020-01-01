Раскрыты стоимость и дата выхода смартфона Pixel 5a

Смартфон анонсируют уже скоро.

Выход Pixel 5a обрастал кучей слухов и предполагалось, что его вообще отменят. Но Google заявил, что это не так, и он поступит в продажу "позже в этом году".

Сегодня новый слух сообщает нам, что это на самом деле означает, и, по всей видимости, доступный смартфон должен быть выпущен 26 августа. Предположительно, он будет стоить 450 долларов.

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Что касается спецификаций, это будет телефон с 6,4-дюймовым экраном, Snapdragon 765G SoC, 6 ГБ встроенной оперативной памяти и батареей на 4650 мАч. Неудивительно, что беспроводной зарядки не будет, и вы сможете приобрести Pixel 5a только одного цвета: черного.

Камера будет такой же, как на Pixel 5, но 5a будет иметь разъем для наушников и иметь степень защиты IP67 от воды и пыли.

Технические характеристики обеспечивают значительное увеличение емкости аккумулятора по сравнению с Pixel 4a 5G, а также приличный скачок в размере экрана. Мы сравниваем его с этой моделью, потому что это имеет смысл, несмотря на запутанную схему именования Google - 4a без 5G был намного меньше и не имел 5G, который будет у 5a - с использованием того же набора микросхем, что и 4a 5G.

Pixel 5a выйдет всего на два рынка, что примерно на шесть меньше, чем у Pixel 6 и Pixel 6 Pro . Этими двумя рынками являются США и Япония, очевидно, обе страны, которые отчаянно нуждаются в каких-то средних ценах по приличной цене - в отличие от других частей мира, где есть большой выбор.

Напомним, ранее сообщалось, что Google создает собственный гибкий смартфон.