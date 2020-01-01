Вертолет Ingenuity совершил еще один безопасный полет на Красной планете

Если вы сбились со счета, это был одиннадцатый рейс.

Фотография тени от вертолета Ingenuity, сделанная аппаратом во время его 11-го полета на Марсе NASA

Марсианский вертолет NASA Ingenuity по-прежнему летает, завершив свой 11-й полет в четверг (5 августа).

Полет, в ходе которого вертолет пролетел 380 метров, был спроектирован так, чтобы доставить Ingenuity в заданное место, где вертолет теперь станет базой для одного или нескольких полетов геологической разведки Южного Сеита, труднопроходимого участка земли на дне марсианского кратера Джезеро.

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Согласно плану полета, опубликованному в среду (4 августа), Ingenuity проснулся для своего вылета примерно в 12:30 по местному времени на Марсе (07:47 по Киеву) и поднялся в воздух. В ходе полета вертолет должен был набрать высоту 12 м и достичь скорости 18 км / ч.

Команда миссии, которая базируется в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в Калифорнии, подтвердила, что полет был успешным и длился 130,9 секунды, но еще не предоставила более подробной информации об экскурсии.

Сегодняшний полет является частью продолжающейся кампании по использованию Ingenuity в качестве разведчика для его гораздо более крупного компаньона, марсохода NASA Perseverance. Хотя марсоход имеет гораздо более сложное научное оборудование, чем Ingenuity, он далеко не такой маневренный, и его водителям необходимо внимательно следить за местностью, по которой он преодолевает препятствия.

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Ingenuity идеально подходит для предоставления именно такой информации. Сегодняшний полет доставил вертолет к новому месту посадки в регионе, который ученые назвали Южным Сеитом. Согласно предыдущим заявлениям о работе вертолета, в этом районе наблюдается песчаная рябь, которая может заблокировать марсоход.

Для этого полета компания Ingenuity свела работу к минимуму, хотя вертолет должен был собрать несколько цветных фотографий и материалы для трехмерного стереоизображения своей новой базы. Следующей экскурсией маленького вертолета должен стать разведывательный полет над Южным Сеитом, заявила группа миссии, и за этим могут последовать дополнительные такие полеты.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет на Марсе совершил десятый полет.