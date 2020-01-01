SpaceX подняла огромную сверхтяжелую ракету на стартовую площадку

Для установки большой ракеты нужен очень большой кран.

3 августа SpaceX отбуксировала свой первый сверхтяжелый ускоритель со своего сборочного завода в Южном Техасе в нескольких километрах по дороге к месту запуска. А в среду, 4 августа, компания подняла ракету высотой 70 метров на стартовую стойку с помощью гигантского крана.

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Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск был рядом, чтобы наблюдать за происходящим, и он опубликовал в Твиттере несколько фотографий, чтобы дать всем остальным почувствовать масштаб. В среду, например, он опубликовал три фотографии сверхтяжелого подъемного крана, в том числе одно, на котором подробно рассмотрены 29 двигателей ракеты Raptor.

Super Heavy - это первая стадия двухступенчатой ​​полностью многоразовой системы Starship от SpaceX, которую компания разрабатывает для отправки людей и грузов на Марс и другие отдаленные места. Верхняя ступень - это космический корабль высотой 50 м, известный как Starship.

Прототипы космических кораблей уже летали. Например, в мае этого года корабль, известный как SN15, совершил испытательный полет на высоту 10 километров в небе над Южным Техасом. Super Heavy еще предстоит полет, и SpaceX стремится сделать это в ближайшее время.

Двигатели ракеты SN20 twitter.com

Недавно перемещенный Super Heavy, известный как Booster 4, готовится к испытательному орбитальному полету, на котором также будет представлен прототип SN20 Starship. (Во вторник Маск опубликовал в Твиттере фотографию шести двигателей Raptor SN20, которые техники только что установили) .

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Ракета-носитель упадет в Мексиканском заливе через несколько минут после старта, тогда как SN20 выйдет на орбиту, сделает один круг вокруг Земли, а затем опустится в Тихом океане, недалеко от гавайского острова Кауаи.

SpaceX хочет запустить эту миссию в ближайшие несколько месяцев, но неясно, когда именно она начнется. Компании по-прежнему необходимо провести различные проверки и тесты Booster 4 и SN20, а также необходимо получить разрешения. Например, Федеральное управление гражданской авиации США в настоящее время проводит экологическую экспертизу запусков Starship, и дата ее окончания неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал три двигателя марсианской ракеты.