Советская кувалда разрушает все вокруг: Эксперименты
Разрушение тоже может быть красивыс.
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С помощью советской кувалды блогеры из Experiments KD будут уничтожать различные предметы.
Все это они сняли в слоу-мо со скоростью 1000 кадров в секунду.
Что получилось - смотрите в видео.
Напомним, ранее блогеры проверяли, какая защита от шума лучше.
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