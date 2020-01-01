Советская кувалда разрушает все вокруг: Эксперименты

Разрушение тоже может быть красивыс.

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С помощью советской кувалды блогеры из Experiments KD будут уничтожать различные предметы.

Все это они сняли в слоу-мо со скоростью 1000 кадров в секунду.

Что получилось - смотрите в видео.

Напомним, ранее блогеры проверяли, какая защита от шума лучше.