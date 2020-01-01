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Honor похвастался прочностью смартфона Magic 3

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В ролике компания показала возможности новинки.
Новый Honor может быть водонепроницаемым
Новый Honor может быть водонепроницаемым
скриншот видео

Пока Honor готовится к запуску 12 августа серии Magic 3, компания поделилась еще одним тизером предстоящей линейки. В новом видео бренд продемонстрировал водонепроницаемость и устойчивость смартфонов Magic 3 к падениям.

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Это видео было опубликовано в официальном аккаунте компании Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. Глядя на это видео, можно увидеть, как модель Magic 3 падает из атмосферы Марса на поверхность и приземляется в одном из ее углов без каких-либо повреждений. Другими словами, китайский производитель смартфонов в основном продемонстрировал устойчивость линейки Magic 3 к устойчивости к падению и ударам.

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На данный момент бренд еще не указал какой-либо степени сертификации IP, кроме демонстрации устойчивости к падению. Точно так же ранее на этой неделе Honor дразнила водонепроницаемостью грядущей серии Magic 3 в другом тизерном видео. В этом случае устройство упало в воду во время воспроизведения видео. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть утекли фотографии Honor X20.

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Теги: Honor, смартфон
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