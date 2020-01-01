Видео дня: Камера телескопа засняла скопление метеоров на Гавайях

Ослепительное скопление метеоров засняли на камеру.

В предрассветные часы 14 июля десятки метеоров сверкнули в ярко-чистом звездном небе над Маунакеа, Гавайи. Событие транслировалось в прямом эфире для сотен людей по всему миру с камеры Sky Camera от Subaru-Asahi.

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"Сначала я подумал, что это просто серия небольших метеоров", - объяснил зритель прямой трансляции. "Но когда я дважды проверил, я был поражен, заметив, что несколько маленьких метеоров были видны одновременно с одного направления".

В 3:58 по местному времени все эти метеоры вышли из одной точки неба в течение 10 секунд. Это не обычная картина, наблюдаемая во время метеоритных дождей, которые обычно появляются в нашем небе более случайным образом, когда Земля движется по орбите остатков кометных хвостов.

Комментарии зрителей насторожили администратора камеры телескопа Subaru Ичи Тнака, который связался с астрономами, которые сейчас анализируют данные.

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"Научное значение фиксации такого редкого явления чрезвычайно велико, и это особенно важно, потому что общая продолжительность события была больше, чем в предыдущих случаях", - сказал планетолог Дзюнъити Ватанабэ, заместитель директора Национальной астрономической обсерватории Японии.

"Тот факт, что камера была расположена в Маунакеа, одном из лучших мест наблюдения в мире, также стал важным фактором при съемке такого редкого события в дополнение к последним разработкам в области технологий камеры".

Только несколько таких скоплений метеороидов были задокументированы с тех пор, как явление было впервые идентифицировано в 1997 году , в том числе одно, зафиксированное ранее в этом году системами камер Аризонского университета в Сан-Диего. Это скопление из семи метеоров произошло с интервалом в 3 секунды друг от друга.

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Ватанабэ вместе с коллегами описал объяснительный механизм такого типа кластеризации метеоров еще в 2003 году, основываясь на свидетельствах метеорных бурь Леониды.

Исследователи вычислили, что для этих кусков космической скалы, чтобы их рой был так близко друг к другу по времени и расстоянию, они должны иметь неправдоподобно небольшую разницу в скорости между ними. Такое возможно, если бы они отломались одновременно от кометы.

Вместо этого они пришли к выводу, что этот тип кластеризации, скорее всего, объясняется фрагментацией метеороидов, вращающихся вокруг Солнца, непосредственно перед тем, как они достигнут Земли. Разрушение метеороида, вероятно, вызвано дополнительным теплом, с которым они сталкиваются при достижении перигелия своей орбиты (ближайшей точки к Солнцу), что должно происходить примерно каждые 33 года для метеороидов Леонид.

Информация, только что полученная телескопом Subaru, может помочь прояснить это и, возможно, предоставить больше структурной информации о метеороидах, вращающихся вокруг нас.

Напомним, ранее сообщалось, что падающий в Австралии метеорит удалось заснять на камеры.