Астронавт снял на видео падение российской космической станции

Старый российский модуль благополучно сгорел.

С Международной космической станции французский астронавт наблюдал, как давно работающий российский космический модуль разлетелся на куски во время входа в атмосферу. Более того, он заснял это событие на видео.

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На странице Европейского космического агентства в Facebook показан ускоренный таймлап модуля под названием "Пирс", который в понедельник (26 июля) встречает свое пламенное падение под наблюдением Томаса Песке.

"Вхождение в атмосферу без теплозащитного экрана дает хороший огненный шар", - написал Песке в своем сообщении, которое также содержало французское описание. "Вы ясно видите, как более мелкие куски плавящегося металла уплывают и усиливают фейерверк".

Астронавты могли наблюдать, как "Пирс" разваливается над облаками в течение примерно шести минут, добавил он, а затем пошутил, что следующая "падающая звезда", которую вы видите в небе, может быть метеором или может быть орбитальным мусором. Если это мусор, продолжил он, "не уверен, что желание, которое вы загадаете, будет исполнено ... но мало ли, я все равно советую попробовать".

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"Пирс" был "уволен" со службы после почти 20 лет работы на космической станции. Он вышел на орбиту 14 сентября 2001 года после запуска с космодрома Байконур в Казахстане вместе с модифицированным космическим кораблем "Прогресс" в качестве верхней ступени его ракеты "Союз-У". Спустя три дня он состыковался с служебным модулем "Звезда", став шестым герметичным модулем орбитального комплекса.

Долговечный стыковочный отсек прекратил свое существование, уступив место новому российскому научному модулю под названием "Наука".

Напомним, ранее сообщалось, что российский модуль неожиданно запустил двигатели и подвинул МКС.