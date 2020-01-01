Тренды YouTube: Гордон у Дудя и Человек без костей

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Гордон – от «Закрытого показа» до «Мужское/Женское»

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Юрий Дудь побывал в гостях у российского ведущего Александра Гордона. Они поговорили про фильмы "Груз 200", "Волчок", как он попал в "Мужское/Женское", почему он постоянно оскорбляет гостей и почему душить гостей колготками и называть тварями – это норм.

Человек без КОСТЕЙ шокировал Аню Покров, Карину Кросс и Валю Карнавал

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Удиви меня — шоу Ани Покров в котором люди пытаются удивить членов жюри своими способностям и получить за это подарки. В этом выпуске участники попробуют удивить Валю Карнавал и Карину Кросс.

Напомним, ранее в тренды попали Веном 2 и Егор Крид feat. Гуф.