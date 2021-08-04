Запуск Boeing Starliner снова отложен

Инженеры обнаружили неожиданную проблему с силовой установкой Starliner.

3 августа Boeing объявила, что ее миссия Starliner Orbital Flight Test-2 (ОFТ-2) будет отложена из-за неожиданных проблем с двигательной системой. Следующая доступная возможность запуска Starliner - 4 августа, но команда еще не подтвердила, что будет придерживаться этого окна.

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“Во время предпусковой подготовки к испытательному полету без экипажа космического корабля CST-100 Starliner инженеры Boeing, отслеживающие работоспособность и состояние транспортного средства, обнаружили неожиданные показания положения клапана в двигательной установке. Проблема была первоначально обнаружена во время проверок после вчерашнего электрического шторма в районе Космического центра Кеннеди“, - говорится в заявлении компании Boeing.

“Следовательно, запуск космического корабля Starliner на Международную космическую станцию ​​на базе ракеты United Launch Alliance Atlas V будет отложен. Запуск был запланирован на 13:20 по восточному времени во вторник, 3 августа (20:20 по Киеву). Команды Boeing и NASA проводят оценку В среду, 4 августа, команда предоставит обновленную информацию о попытке запуска“, - добавили в компании.

“Мы разочарованы сегодняшними результатами и необходимостью перенести запуск нашего Starliner“, - говорится в заявлении Джона Воллмера, вице-президента и руководителя программы Boeing's Commercial Crew Program. “Космический полет человека - это сложное, точное и неумолимое дело, и команды Boeing и NASA потратят время, необходимое для обеспечения безопасности и целостности космического корабля, а также для достижения целей нашей миссии“.

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NASA подтвердило задержку и ее основную причину.

OFT-2 - это вторая попытка компании Boeing совершить беспилотный испытательный полет своего корабля Starliner к космической станции. Во время полета корабль будет запущен на ракете United Launch Alliance Atlas V, отправится на станцию, где он состыкуется, выгрузит важный груз и через некоторое время вернется домой на Землю.

После успеха этой миссии Boeing стремится начать запуск миссий с экипажем, как это сделала SpaceX со своей капсулой Crew Dragon, на орбитальную лабораторию и обратно.

Напомним, ранее сообщалось, что первый запуск Starliner к МКС завершился неудачей.