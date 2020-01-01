Не скоро: Названа дата выхода MIUI 13

Выход оболочки перенесли.

Слухи о том, что Xiaomi выпустит MIUI 13 в этом месяце, теперь полностью опровергнуты: генеральный директор компании Лэй Цзюнь объявил, что компания выпустит MIUI 13 в конце года. Mi 12, вероятно, станет первым устройством, который будет запущен с этой версией, в то время как серия Mi 11, как ожидается, получит обновления первой.

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Как ожидается, Xiaomi выпустит MIUI 13 в конце года. Это не должно вызывать удивления, поскольку развертывание MIUI 12.5 все еще продолжается. Выпуск в конце года дает компании некоторое время, чтобы завершить разработку MIUI 12.5. Он также довольно хорошо сочетается с выпуском Mi 12, поскольку флагманский телефон должен быть анонсирован в декабре. Есть шанс, что Xiaomi анонсирует MIUI 13 и Mi 12 на одном мероприятии.

На самом деле было бы сюрпризом, если бы Mi 12 не запускал MIUI 13 при запуске. Развертывание для других устройств последует сразу после этого, начиная с серии Mi 11 - если предыдущие запуски MIUI будут чем-то особенным. Обновления MIUI не зависят от обновлений ОС Android, поэтому мы ожидаем, что все телефоны Xiaomi, выпущенные за последние пару лет, в конечном итоге получат MIUI 13.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы телефоны, которые получат MIUI 13.