Китай тайно запустил частную ракету

Китайская частная фирма iSpace провела запуск твердотопливной ракеты Hyperbola-1, но статус миссии в настоящее время неизвестен.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Hyperbola-1 стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби 3 августа.

Запуск был негласно объявлен заранее в уведомлениях о закрытии воздушного пространства. Первыми признаками проблемы с запуском стали раннее удаление любительских кадров из китайской социальной сети Sina Weibo.

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Об успешном запуске на солнечно-синхронную орбиту обычно сообщается в течение часа после запуска. Ни фирма, ни государственные СМИ Китая не опубликовали отчет о ситуации. Слухи о потенциальных причинах отказа ходили в социальных сетях.

Если будет подтверждено, что запуск не состоялся, это будет вторая потеря подряд для iSpace, одной из первых и наиболее финансируемых компаний по запуску коммерческих запусков в Китае. В прошлом году компания привлекла 173 миллиона долларов в рамках раунда B для новой серии пусковых установок. Однако запланированное IPO не состоялось .

Первая ракета Hyperbola-1 успешно отправила спутник на орбиту в июле 2019 года , что сделало iSpace первой частной китайской запускающей компанией, вышедшей на орбиту. Второй пуск в феврале этого года закончился неудачей. Падающая изоляция из пенопласта была быстро выявлена ​​как причина потери миссии. Изображения первой и второй ракет Hyperbola-1 предполагают значительные изменения в конструкции между двумя предыдущими запусками.

Несмотря на потенциальную неудачу, базирующаяся в Пекине компания iSpace тем временем также работает над прыжковыми испытаниями, используя испытательную площадку для многоразовой ракеты-носителя на метане и жидком кислороде Hyperbola-2. В апреле компания iSpace провела длительные огневые испытания двигателя Jiaodian-1 с переменной тягой .

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В конце прошлого месяца компания также провела испытания решетчатых стабилизаторов для пусковой установки. Hyperbola-2 высотой 28 метров и диаметром 3,35 метра предназначена для доставки более 1100 кг полезной нагрузки на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту или 800 кг, когда первая ступень должна быть восстановлена ​​и повторно используется. Более крупная серия Hyperbola-3, включая планы по созданию асимметричного варианта пусковой установки, недавно перешла от этапа проектирования к этапу разработки модели.

Вторая неудача может иметь последствия на неопределенном, зарождающемся, но переполненном китайском рынке запуска легких твердотопливных ракет. Galactic Energy, которая стала лишь второй китайской компанией, доставившей полезную нагрузку на орбиту в ноябре, в настоящее время готовится к двум запускам своей твердотопливной ракеты Ceres-1 в ближайшие месяцы, что позволяет ей продемонстрировать определенную надежность.

На сегодняшний день четыре китайские частные компании, за исключением Expace, дочерней компании государственного гиганта CASIC, предприняли шесть попыток выйти на орбиту с помощью твердотопливных ракет. Два запуска, от iSpace и Galactic Energy, были успешными. Landspace и Onespace потерпели неудачу в октябре 2018 года и марте 2019 года соответственно.

Китайские фирмы также работают над более сложными ракетами-носителями на жидком топливе, некоторые из которых также стремятся обеспечить возможность повторного использования первой ступени.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская тяжелая ракета рухнула на землю.