Boeing запускает космический корабль Starliner к МКС: Прямая трансляция

Запуск намечен на 20:20 по Киеву.

Ракета United Launch Alliance Atlas V с космическим кораблем Boeing Starliner на борту стоит на стартовой площадке NASA

Миссия Starliner, также известная как Orbital Flight Test 2 (OFT-2), должна стартовать в 20:20 по Киеву во вторник, 3 августа.

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Время запуска может измениться из-за технических, погодных или других факторов. В настоящее время прогнозируется, что погода будет только 40% благоприятной для окна запуска Starliner.

Вы можете посмотреть прямую трансляцию миссии здесь. Трансляция начнется с подготовки к запуску и закончится после выхода Starliner на орбиту; Прямая трансляция возобновится, когда Starliner приблизится к космической станции для стыковки примерно через 24 часа после старта.

Starliner должен выйти на свою предварительную орбиту примерно через 31 минуту после старта. После маневра вывода на орбиту космический корабль начнет 24-часовую орбитальную погоню, чтобы догнать Международную космическую станцию ​​для сближения и стыковки в среду, 4 августа. Стыковка запланирована на среду, в 20:37 по Киеву.

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Примерно через 18 часов после стыковки Starliner астронавты Expedition 65 на борту космической станции откроют люк и войдут в корабль Starliner для проверки. NASA еще не объявило новый график открытия люков, но ожидайте, что этот момент также будет транслироваться в прямом эфире на каналах NASA.

Starliner проведет меньше недели в стыковке с космической станцией, прежде чем вернуться на Землю для приземления с парашютом в космической гавани Уайт-Сэндс в Нью-Мексико; NASA еще не объявило новую дату приземления миссии.

Boeing запустит Starliner с космического стартового комплекса 41 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, загруженном стартовом порту, расположенном недалеко от Космического центра Кеннеди. Зона запуска находится примерно в часе езды к востоку от Орландо, рядом с атлантическим побережьем, что обеспечивает безопасную зону для сброса ступеней ракеты и общих пусковых операций.

Напомним, запуск Starliner перенесли из-за того, что российский модуль неожиданно запустил двигатели и подвинул МКС.