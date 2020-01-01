Тренды YouTube: Веном 2 и Егор Крид feat. Гуф

В тренде - музыка и трейлер фильма.

Веном 2 – второй трейлер

Читай также: Тренды YouTube: Ревизор в Днепре и JERRY HEIL - Блогер

Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома - одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон - суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.

ЕГОР КРИД feat. Гуф - АВТОМАТ

Читай также: Тренды YouTube: Макс Барских & Zivert и NK - Девочки рулят

Егор Крид выпустил клип на трек "Автомат", записанный совместно с Гуфом. Это третий сингл из альбома Pussy Boy, выпущенный до релиза пластинки.

Напомним, ранее в тренды попали Розовый фламинго и Динамо – Верес.