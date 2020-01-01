Тренды YouTube: Веном 2 и Егор Крид feat. Гуф
Веном 2 – второй трейлер
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Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома - одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон - суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.
ЕГОР КРИД feat. Гуф - АВТОМАТ
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Егор Крид выпустил клип на трек "Автомат", записанный совместно с Гуфом. Это третий сингл из альбома Pussy Boy, выпущенный до релиза пластинки.
Напомним, ранее в тренды попали Розовый фламинго и Динамо – Верес.
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