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Как выкопать бункер только ложкой: Эксперименты

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Сколько на это уйдет времени.

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Блогер HiMan со своими товарищами выкопал секретный подземный бункер используя только ложку. Яма, в которой был бункер, получилась гигантская. Подземный бункер получился достаточно уютный, чтобы посмотреть его вместительность, он позвал всех своих друзей. Также они проводили испытания, такие как кто последний перестанет копать ложкой.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.

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Теги: эксперименты, видео
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