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Влияние Huawei: В Сеть утекли фотографии Honor X20

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Honor X20 SE получит более мощную версию.
Honor X20
Honor X20
twitter.com

Появление телефона, похоже, не за горами, поскольку в Интернете появились живые фотографии, и они показывают, что влияние Huawei по-прежнему велико.

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Как видно на изображениях ниже, благодаря @ RODENT950, Honor X20 будет иметь плоский дисплей с отверстием в форме таблетки для двух фронтальных камер.

Задняя часть телефона - это место, где телефон Honor действительно излучает атмосферу Huawei , нет, благодаря корпусу камеры, который напоминает нам Huawei Mate 30 . В круглом корпусе расположены три камеры и светодиодная вспышка.

Задняя панель изогнута для более удобного захвата. Сканер отпечатков пальцев не виден, что может означать, что он находится под дисплеем или под кнопкой питания. Телефон покрашен в синий цвет, но немного других оттенков. При запуске должны быть другие варианты цвета.

Honor X20
Honor X20
twitter.com

Технические характеристики Honor X20 все еще неизвестны, но недавняя утечка сообщила, что телефон будет работать на процессоре Dimensity 900. Мы ожидаем, что более подробная информация появится по мере приближения даты запуска.

Напомним, ранее сообщалось, что Honor Band 6 стал первым в мире полноэкранным фитнес-трекером.

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Теги: Honor, Huawei, смартфон
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