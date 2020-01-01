Google запретит вход для пользователей старых версий Android

Вход на устройства Android под управлением Android 2.3.7 или более ранней версии будет запрещен с 27 сентября.

В компании Google заявили, что пользователей с устройствами под управлением Android 2.3.7 или более ранней версии больше не будут пускать в приложения начиная с 27 сентября 2021 года. Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Карты.

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"Если на вашем устройстве есть возможность обновиться до более новой версии Android (3.0+), мы советуем вам сделать это, чтобы сохранить доступ к приложениям и службам Google на этом устройстве", - говорится в сообщении.

Если на устройстве есть возможность обновиться до более новой версии Android (3.0+), в компании советуют это сделать как можно раньше.

Если же обновиться нельзя, воспользоваться сервисами можно через веб-браузер устройства. Вы по-прежнему можете использовать некоторые службы Google, войдя в Google в веб-браузере своего устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запретила рекламу на экране блокировки телефонов.