Leica выпустила свой первый смартфон Leitz Phone 1

Смартфон получил мощную камеру.

Еще в мае японский бренд бытовой электроники Sharp объявил о выпуске только в Японии нового смартфона под названием Aquos R6 с единственной камерой, оснащенной 1-дюймовым CMOS-сенсором, разработанным совместно с немецким ветераном Leica в области визуализации. Теперь Leica существенно изменила марку и немного переупаковала это устройство для своего первого смартфона Leitz Phone 1.

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Созданный как дань уважения основателю компании Эрнсту Лейтцу и доступный только в Японии, Leitz Phone 1 сохраняет основные характеристики Aquos R6. Это означает, что это восьмиядерный процессор Snapdragon 888 с подключением 5G и Wi-Fi 6, 12 ГБ оперативной памяти, но 256 ГБ памяти, 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1260 x 2730 пикселей и Android 11, на котором работает оригинал.

Основная камера оснащена впечатляющим 1-дюймовым 20,2-мегапиксельным CMOS-датчиком изображения и комбинацией диафрагмы f / 1,9, с электронной стабилизацией изображения и времяпролетным автофокусом при слабом освещении с 6-кратным цифровым зумом. Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 12,6 МП, диафрагму f / 2,3 и угол обзора 78 градусов.

Но дизайн Leitz Phone 1 разрабатывала студия Leica в Германии, с характерной минималистской эстетикой, которая включает алюминиевый корпус из анодированного серебра, рифленые края и стекло Corning Gorilla. Компания также подготовила виджет, который предлагает широкий выбор фотографий из международной галереи Leica Fotografie International. И, естественно, присутствует и эта важная красная точка Leica.

eitz Phone 1 имеет те же основные характеристики, что и Sharp Aquos R6 Leica

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Модуль основной камеры теперь круглый, как объектив камеры, и даже поставляется с защитной крышкой, которая удерживается на месте с помощью магнитов. Камера может создавать файлы как в формате RAW, так и в формате JPEG, и Leica включила собственный запатентованный движок обработки изображений Leitz, обещающий «ультрасовременное вычислительное боке, цветокоррекцию, уточнение краев и реалистичное шумоподавление». Функция Leitz Looks в настоящее время предлагает черно-белые изображения, основанные на флагмане компании M Monochrom, и добавит дополнительные режимы с помощью последующих обновлений прошивки.

Leitz Phone 1 производился исключительно для японского рынка по цене 187 920 иен (около 1700 долларов США).

Напомним, ранее сообщалось, что Leica представила фотоаппарат за $8 тыс., способный снимать только черно-белые фотографии.