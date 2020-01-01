Телевизор для будущего: Обзор Kivi 50U710KB

Для нас телевизор стал чем-то большим, чем просто ящик, по которому показывают какие-то передачи и фильмы по расписанию. Границы эфирного телевидения были разрушены с приходом Смарт-ТВ и интернета. И мы можем смотреть на своих экранах все, что хотим. И чем больше этот экран, тем лучше.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Но рынок чутко реагирует на наши потребности и предлагает множество моделей телевизоров. С компаниями-гигантами все понятно — они просто пытаются заполнить все направления. Но что на этом рынке делают небольшие компании и что они такого могут предложить?

Из таких компаний первым на ум приходит Kivi – украинская компания по производству SmartTV. Мы протестировали одно из устройств их производства и были приятно удивлены.

Характеристики

Экран: 50 дюймов, подсветка Direct LED, разрешение 4K UHD (3840х2160), яркость 450 Кд/кв м, время реакции 8 мс, поддержка HDR

Операционная система: Google Android TV 9

Аппаратная часть: 4-ядерный процессор, 1,5 Гб оперативной и 8 Гб встроенной.

Тюнеры: DVB-T2, DVB-C

Звук: динамики 2x12 Вт

Порты: Ethernet (LAN), CI, HDMI 2.1 x 4, USB 2.0 x 3, оптический аудиовыход, композитный вход RCA, 3.5 мм для наушников

Дополнительно: WiFi 2,4 Гц и 5 Гц, Bluetooth

Энергопотребление: 93 Вт

Крепление: 200x200 мм

Вес: 11 кг

Размеры: с подставкой 1123x231x711 мм, без подставки 1123x62x650 мм.

Дизайн

Читай также: Тест на четкость: Испытан новый формат для телевизоров будущего

С дизайном телевизоров сейчас не сильно поэкспериментируешь. Как правило, это большая панель. Удивлять можно лишь безрамочным корпусом, по особому скрытыми колонками и толщиной самой панели. У телевизора Kivi тоже нет каких-то наворотов. Единственный признак, по которому можно отличить его от телевизоров остальных производителей, это логотип Kivi на передней панели внизу экрана.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

А уже сзади можно увидеть большой логотип.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Выходы для подключения расположены сзади и провода соединять придется снизу. Если телевизор стоит на ножках где-то на тумбе - проблем не будет. А если на неподвижном креплении к стене - лучше провода соединить до того, как будете вешать телевизор.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

И только сбоку есть выход HDMI, USB и гарнитуру.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Особо стоит упомянуть про ножки телевизора.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Мы видели рабочие варианты дизайнеров, которые разрабатывали разные версии такого вроде незначительного элемента.

Компания Kivi реально на этом заморочилась, чтобы было и красиво, и удобно. И действительно, телевизор стоит устойчиво, и ничего лишнего не бросается в глаза.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Программное обеспечение

Читай также: Представлен телевизор за 14 млн гривен

Большинство смарт-телевизоров на данный момент работают на Android TV, и только крупные бренды, например, Samsung и LG, делают собственные ОС. Это позволяет сделать телевизоры более быстрыми, но пользователи могут не найти нужно приложение. С телевизорами на Android проще - есть огромный магазин приложений Google. Также можно устанавливать скачанные apk - приложения под Android. Правда, не все они будут работать, но выбор гораздо больше, чем у закрытых систем типа WebOS и прочих ОС для смарт-ТВ.

В телевизоре Kivi 50U710KB установлен девятый Андроид, но разработчики обещают обновление до Android TV 11. Обновление должно появиться уже осенью, вместе с обновленным меню и фирменной оболочкой Kivi Media.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

В компании нам рассказали, что в Kivi Media, помимо уже существующих бесплатных каналов будут добавлены новые: познавательные, развлекательные, музыкальные, новостные, информационные и региональные. Сейчас доступно около 50 каналов и их количество будет расти.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

“Команда работает над добавлением новых разделов контента. Приложение будет постоянно дорабатываться с учетом запросов украинцев. Частично сервис будет бесплатным, т.к. KIVI придерживается стратегии “Включи и смотри“, в соответствии с которой пользователь получает контент сразу“, - рассказали нам в Kivi.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Пока обновление не вышло, Kivi Media можно установить вручную из Play Market. А уже осенью это будет основной оболочкой и пользователям не придется самостоятельно устанавливать приложение.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Читай также: Телевизоры научат передавать запахи

Отдельно стоит сказать, чем 4K этого телевизора лучше, чем 4K у других устройств этого ценового диапазона.

Первое, что действительно бросается в глаза - это 4K Upscaling, который вытягивает даже мыльную картинку с низким разрешением в 4K. Это касается как цифрового телевидения, так и контента с небольшим разрешением.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Если сравнивать обычный цифровой сигнал T2, он, мягко говоря, очень мыльно смотрится на большом экране. Но телевизор неплохо доводит картинку до более-менее смотрибельного уровня. А чтобы функция 4K Upscaling заработала на всю свою мощь, нужно убедиться, что контент поддерживает технологию HDCP 2.2. Тогда даже Full HD можно довести до полноценного 4K.

Такая функция встречается в более дорогих моделях, потому включение ее в этом телевизоре - приятный сюрприз.

Если же смотреть реальный 4K-контент, даже на том же YouTube, картинка получается реально четкая.

Еще, на чем стоит остановиться отдельно - это тип используемой матрицы. Тут стоит IPS, но от компании Sharp. Японский производитель использует собственную технологию UV2A, которая выдает глубокий черный цвет, а благодаря Direct LED, нет каких-то зон, где видны провалы подсветки или области, которые засвечены больше. Вся подсветка равномерная.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

И даже ночью все видно четко.

Стоит упомянуть и о поддержке покупателей. На телевизоре можно вывести QR-код для связи в мессенджерах, где можно уточнить вопросы по настройке или работе телевизора. Так как компания достаточно молодая и она соперничает с гигантскими корпорациями, круглосуточная поддержка - это очень правильный шаг по завоеванию клиентов.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Управлять телевизором также удобно благодаря пульту, который поддерживает голосовое управление от Google Ассистента. Пульт работает по bluetooth, потому наводить его на телевизор не обязательно. Сигнал достает даже из соседней комнаты.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

Нам также рассказали, что пульт изменится и в новых моделях будет уже кнопка для вызова Kivi Media. Это коснется уже новых моделей телевизоров. Что удобно, пульты также можно приобрести отдельно, если вдруг ваш поломался.

Звук

Читай также: 42 Дюйма Позитива. Обзор телевизора Philips 42PFL4208T

Когда компания Kivi только начинала работу, одним из важных критериев для них стал именно звук. Они уделили много внимания идеальной настройке колонок, чтобы не было дребезжаний даже при высокой громкости, и чтобы сам звук удовлетворял максимальное число пользователей. Для этого были приглашены звукорежиссеры, которые давали советы по оптимальной настройке.

Обзор телевизора Kivi 50U710KB

В Kivi 50U710KB установлены два динамика по 12 Вт каждый. За обработку звука отвечает аудиопроцессор SRC, а при выпуске каждого телевизора проходит два этапа калибровки (динамиков и готового устройства). Отдельно есть еще шесть полос эквалайзера, поддержка Dolby Digital и выбор из уже готовых пресетов для регулировки объемного звука под ваше помещение. Естественно, можно подключить собственный саундбар, но, как нам кажется, даже встроенных колонок хватает для небольшого помещения.

Выводы

На обзор к нам телевизор попал во временной промежуток, когда Kivi Media только запустилось, и нельзя было оценить всех возможностей этой оболочки. Но даже в таком виде телевизор представляет собой интересный вариант как по стоимости, так и по качеству.

Напомним, ранее сообщалось, что выпущен первый складной телевизор-гармошка.