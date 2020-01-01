Илон Маск показал секцию супертяжелой ракеты с 29 двигателями

Это только одна из небольших секций 50-метровой ракеты.

Глава SpaceX Илон Маск показал двигатель Super Heavy, который собирается на заводе компании в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика на побережье Мексиканского залива.

"Завершение системы питания для 29 ракетных двигателей Raptor на Super Heavy Booster", - написал Маск в Twitter, где он опубликовал фотографию, на которой видны металлические трубы, расходящиеся наружу от ядра секции двигателя, как спицы на велосипедном колесе.

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"И это только первичные топливопроводы! Лабиринт вторичного водопровода и проводки - наша самая большая проблема", - добавил он в другом твите.

Super Heavy - это гигантская первая ступень Starship, полностью многоразовой транспортной системы, которую SpaceX разрабатывает, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и дальше. Верхняя ступень - это космический корабль высотой 50 метров под названием Starship.

Оба эти элемента будут приводиться в действие двигателем Raptor следующего поколения SpaceX, который работает на жидком метане и жидком кислороде. В Starship будет шесть Raptors, а у Super Heavy будет около 30, как отметил Маск в своем сообщении в Twitter.

Несколько прототипов Starship уже поднялись в небо Южного Техаса. Например, в мае ракета с тремя двигателями, известная как SN15, совершила испытательный полет на максимальной высоте 10 километров.

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Super Heavy еще не стартовал, но SpaceX стремится изменить это в ближайшее время. Компания готовится к первому в истории испытательному орбитальному полету Starship, который может состояться в ближайшие несколько месяцев.

В этом полете комбо Super Heavy-Starship будет взлетать из Южного Техаса. Если все пойдет по плану, ракета-носитель упадет в Мексиканском заливе, примерно в 32 км от берега Бока-Чика. Между тем, разгонный блок Starship выйдет на орбиту и, в конечном итоге, спустится на собственную океанскую посадку возле гавайского острова Кауаи.

После этого следует ожидать дополнительных испытательных полетов в относительно быстрой последовательности. Маск склонен устанавливать агрессивные временные рамки, и его планы Starship не являются исключением; он сказал, что система может быть полностью запущена к 2023 году, если разработка и тестирование будут продолжаться успешно.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал способ чтения мыслей.