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Илон Маск показал секцию супертяжелой ракеты с 29 двигателями

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Это только одна из небольших секций 50-метровой ракеты.
Илон Маск показал эту секцию двигателя супертяжелого ускорителя
Илон Маск показал эту секцию двигателя супертяжелого ускорителя
twitter

 

Глава SpaceX Илон Маск показал двигатель Super Heavy, который собирается на заводе компании в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика на побережье Мексиканского залива.

"Завершение системы питания для 29 ракетных двигателей Raptor на Super Heavy Booster", - написал Маск в Twitter, где он опубликовал фотографию, на которой видны металлические трубы, расходящиеся наружу от ядра секции двигателя, как спицы на велосипедном колесе. 

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"И это только первичные топливопроводы! Лабиринт вторичного водопровода и проводки - наша самая большая проблема", - добавил он в другом твите.

Super Heavy - это гигантская первая ступень Starship, полностью многоразовой транспортной системы, которую SpaceX разрабатывает, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и дальше. Верхняя ступень - это космический корабль высотой 50 метров под названием Starship.

Оба эти элемента будут приводиться в действие двигателем Raptor следующего поколения SpaceX, который работает на жидком метане и жидком кислороде. В Starship будет шесть Raptors, а у Super Heavy будет около 30, как отметил Маск в своем сообщении в Twitter.

Несколько прототипов Starship уже поднялись в небо Южного Техаса. Например, в мае ракета с тремя двигателями, известная как SN15, совершила испытательный полет на максимальной высоте 10 километров.

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Super Heavy еще не стартовал, но SpaceX стремится изменить это в ближайшее время. Компания готовится к первому в истории испытательному орбитальному полету Starship, который может состояться в ближайшие несколько месяцев. 

В этом полете комбо Super Heavy-Starship будет взлетать из Южного Техаса. Если все пойдет по плану, ракета-носитель упадет в Мексиканском заливе, примерно в 32 км от берега Бока-Чика. Между тем, разгонный блок Starship выйдет на орбиту и, в конечном итоге, спустится на собственную океанскую посадку возле гавайского острова Кауаи.

После этого следует ожидать дополнительных испытательных полетов в относительно быстрой последовательности. Маск склонен устанавливать агрессивные временные рамки, и его планы Starship не являются исключением; он сказал, что система может быть полностью запущена к 2023 году, если разработка и тестирование будут продолжаться успешно.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал способ чтения мыслей.

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Теги: Илон Маск, Super Heavy
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