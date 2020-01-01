Увеличение внутренней энергии: Эксперименты

Узнайте больше про тепловые явления.

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Увеличение внутренней энергии. Как увеличить внутреннюю энергию, и как это проявляется? Как вскипятить эфир? Что будет с температурой металла, если его деформировать? И может ли кузнец раскалить металл, не используя огонь?

Напомним, ранее блогеры показывали, что такое инфракрасное излучение.