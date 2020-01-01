Первый в мире спутник с возможностью перепрограммирования запустят в пятницу

Европейское космическое агентство запустит в пятницу первый в мире коммерческий полностью перепрограммируемый спутник, открывая путь к новой эре более гибких коммуникаций.

В отличие от обычных моделей, которые спроектированы и “жестко смонтированы“ на Земле и не могут быть перепрофилированы после выхода на орбиту, Eutelsat Quantum основан на так называемой программно-определяемой технологии, которая позволяет пользователям адаптировать связь к своим потребностям - почти в реальных условиях.

“Когда запускается спутник, спрос и рынки со временем могут измениться“, - сказала директор агентства по телекоммуникациям и приложениям Элоди Виу.

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“Спутник, который не является« фиксированным »и может адаптироваться к потребностям клиентов, дает нам лучшие перспективы“.

Успешный запуск проложит путь к массовому производству спутников, которые до сих пор были единичными экземплярами.

Quantum будет частью полезной нагрузки ракеты Ariane 5, которая должна быть запущена из Космического центра Гвианы в Латинской Америке с 23:00 до 1:30 по Гринвичу в ночь с пятницы на субботу. В дополнение к Quantum, который будет эксплуатироваться парижской Eutelsat, на ракете будет также развернут обычный спутник для бразильской Embratel.

Поскольку его можно перепрограммировать, находясь на орбите в фиксированной позиции на высоте 35 000 километров над Землей, Quantum может реагировать на меняющиеся потребности в передаче данных и защищенной связи в течение 15-летнего срока службы, сообщило ESA.

3,5-тонная модель Quantum имеет восемь коммуникационных лучей, каждый из которых можно модифицировать для изменения зоны покрытия, а также мощности излучаемого телекоммуникационного сигнала.

По данным Eutelsat, с помощью программного обеспечения, предоставленного клиенту, эти изменения могут быть внесены “за считанные минуты“.

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Это означает, что спутник может использоваться для обеспечения мобильного покрытия движущихся объектов, таких как самолеты или морские суда, или для обеспечения покрытия после стихийных бедствий или разовых событий.

И во время растущей озабоченности по поводу цифровой безопасности - а также возможного использования космоса в качестве оружия - Quantum может точно определить источник сигналов, “излучаемых со злым умыслом или без него“, и принять меры по устранению помех, сказал Виау в прессе брифинг в четверг.

Quantum покроет большую географическую область от Западной Африки до Азии в течение 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на орбиту запустят спутник-каннибал.