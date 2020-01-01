Российский модуль неожиданно запустил двигатели и подвинул МКС

Российский модуль, который пристыковался к Международной космической станции 29 июля, начал запускать двигатели через несколько часов, что ненадолго выбило станцию ​​из ее нормального положения и вынудило НАСА отложить коммерческий испытательный полет экипажа, который должен был начаться 30 июля.

Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ), или "Наука", стыковался с служебным модулем станции "Звезда". Модуль, имеющий собственную двигательную установку, подошел к станции и пристыковался автоматически.

Однако позже "Наука" по неизвестным причинам начала запускать двигатели. Это привело к тому, что через восемь минут станция потеряла контроль над ориентацией, сместившись на 45 градусов, прежде чем двигатели на "Звезде" и грузовом корабле "Прогресс" смогли остановить дрейф. Российские диспетчеры смогли выключить двигатели "Науки", и ориентация станции была восстановлена.

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Проблема, хотя и серьезная, не представляла угрозы для безопасности семи человек на борту. "В любое время для экипажа не было непосредственной опасности", - сказал Джоэл Монтальбано, менеджер программы NASA МКС, в телефонном разговоре с журналистами через несколько часов после инцидента. Он добавил, что авиадиспетчеры регулярно тренируются на случай подобных непредвиденных обстоятельств и быстро работают над решением проблемы.

Диспетчеры станций в Хьюстоне и Москве все еще пытались понять, что заставило "Науку" активировать двигатели, хотя Монтальбано сказал, что российские диспетчеры "заблокировали" двигатели, чтобы они не сработали снова. Станция дрейфовала со скоростью до полградуса в секунду, в основном по тангажу, скорость, по его словам, заставила его «не слишком беспокоиться», хотя анализ воздействия пусков двигателя продолжается.

Монтальбано сказал, что не знает, сколько топлива использовала станция для восстановления контроля над ориентацией, но это не истощило резервы станции. "Мы не использовали ничего, о чем я бы беспокоился", - сказал он. "Очевидно, это было больше топлива, чем мы хотели, но меня это не беспокоит".

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Члены экипажа станции сообщили примерно в то время, когда "Наука" запускала двигатели, что они, возможно, заметили какие-то обломки, летящие вдали от станции. Однако свидетельств каких-либо повреждений станции нет, и Монтальбано сказал, что команда могла видеть "хлопья или что-то в этом роде" от самих двигателей.

Он сказал, что инженеры ожидали, что к концу дня 30 июля инженеры проведут "беглый осмотр" станции, в то время как диспетчеры работали над изменением конфигурации "Науки". Российские космонавты на станции готовились открыть люк в модуль примерно в то время, когда сработали двигатели, но еще не вошли в модуль.

Поскольку расследование незапланированного срабатывания подруливающего устройства продолжается, NASA решило отложить запланированный на 30 июля запуск коммерческого экипажа Boeing CST-100 Starliner во втором испытательном полете без экипажа, который называется Orbital Flight Test (OFT) 2. Запуск OFT-2 на Atlas 5 теперь запланировано не ранее 3 августа.

"Прямо сейчас Starliner и Atlas готовы к работе", - сказал на брифинге Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA. Атлас 5 со Starliner выкатился на площадку ранее в тот же день, и у команд не было никаких проблем с космическим кораблем или ракетой-носителем.

Однако он сказал, что NASA решило, что лучше сначала разрешить ситуацию на МКС, прежде чем запускать OFT-2.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС не могут найти причину утечки воздуха.