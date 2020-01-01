В Сеть попали рендеры нового складного смартфона Samsung

Утечка новых рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 демонстрирует все ракурсы.

Один из самых ожидаемых смартфонов от Samsung, которого с нетерпением ждут фанаты, - это Galaxy Z Fold 3. Запуск складного флагманского смартфона запланирован на 11 августа, и в преддверии этого запуска у нас есть некоторые подробности, которые стали известны благодаря различным утечкам. Теперь просочились некоторые дополнительные изображения смартфона, показывающие почти все углы смартфона.

Рендеры Galaxy Z Fold 3 reddit.com

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Утекшие изображения, как сообщается, являются маркетинговыми изображениями устройства, на котором показан смартфон в цвете Phantom Black. На изображениях показан смартфон в разложенном и разложенном виде, выделяя передний экран и заднюю часть устройства. На задней панели устройства мы видим три датчика камеры и светодиодную вспышку с качелькой регулировки громкости на краю слева от камер.

Рендеры Galaxy Z Fold 3 reddit.com

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Петли снаружи имеют небольшой зазор, а размер переднего экрана составляет 6,2 дюйма, что делает его на одном уровне с другими доступными стандартными смартфонами. Как и следовало ожидать, когда он открыт внутрь, есть один большой и цельный экран. Слухи предполагают, что тройная камера на задней панели камеры будет иметь три 12-мегапиксельных сенсора.

Новые изображения также показывают, что на передней панели смартфона есть пара селфи-камер. Как сообщается, селфи-камера на экране крышки устройства имеет разрешение 10 мегапикселей, а другая селфи-камера, по слухам, находится под дисплеем с разрешением 4 мегапикселя. Кроме того, по слухам, устройство будет оснащено процессором Snapdragon 888 и 12 гигабайтами оперативной памяти.

Рендеры Galaxy Z Fold 3 reddit.com

Предыдущие слухи предполагали возможную емкость хранилища до 512 гигабайт. Ранее в этом месяце было официально подтверждено, что Galaxy Z Fold 3 будет поставляться с S Pen. В то время как защита от пыли и воды была проблемой для самых первых складных телефонов еще в 2019 году, новые папки, как сообщается, рассчитаны на то, чтобы выдержать и то, и другое. Прошлые слухи предполагали, что Galaxy Z Fold 3 имеет рейтинг IPX8.

Напомним, ранее была названа стоимость Samsung Galaxy Z Flip 3.