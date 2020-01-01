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Проверяем ножи для арбуза с Aliexpress: Эксперименты

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Как правильно резать арбуз и какие ножи для этого существуют?

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К блогеру TimOn ChaveS приехали посылки с ножами из Китая. Он заказал кучу всяких ножей для нарезки арбуза, проверим, какие лучше режут. Заодно он проверил и разоблачил вирусные лайфхаки из ТикТока и Ютуба.

Напомним, ранее блогеры показали сколько воды в арбузе.

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Теги: эксперименты, видео, арбуз
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