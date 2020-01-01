Проверяем ножи для арбуза с Aliexpress: Эксперименты
Как правильно резать арбуз и какие ножи для этого существуют?
Читай также: Можно ли вырастить арбуз дома: Эксперименты
К блогеру TimOn ChaveS приехали посылки с ножами из Китая. Он заказал кучу всяких ножей для нарезки арбуза, проверим, какие лучше режут. Заодно он проверил и разоблачил вирусные лайфхаки из ТикТока и Ютуба.
Напомним, ранее блогеры показали сколько воды в арбузе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил