Стильная скорость: Обзор накопителя GOODRAM SSD IRDM M.2 512 Гб

Этот SSD от суббренда GOODRAM - IRDM - обещает скорости передачи до 3200/3000 МБ / с при последовательном чтении / записи. Кроме того, он доступен в версиях емкостью 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ, все с памятью TLC и 5-летней гарантией.

Характеристики

Виды накопителя: 200 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ

Формат: PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3, M.2 2280 (80 x 22 мм)

Контроллер: Phison E12

Память: Toshiba 3D NAND TLC 64-слойная, 1 ГБ ОЗУ DDR4 SKHynix

Последовательное чтение 3200 МБ / с

Последовательная запись 3000 МБ / с

Случайное чтение 490 000 операций ввода-вывода в секунду

Случайная запись 500 000 операций ввода-вывода в секунду

Долговечность: Наработка на отказ 1200 TBW : 1800000 часов

5-летняя гарантия

Дизайн GOODRAM SSD IRDM M.2

Обзор GOODRAM SSD IRDM M.2 512 Гб

К нам на обзор попала версия на 512 Гб. Планка GOODRAM IRDM SSD M.2 поставляется в черной картонной коробке, которая показывает нам его дизайн и технические характеристики. Внутри коробки - защитная пластиковая упаковка без каких-либо сопутствующих аксессуаров.

После извлечения твердотельного накопителя мы видим планку с размерами 80x22 мм.

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Черная наклейка украшает верхнюю часть SSD, немного помогая отводить тепло от микросхем памяти. Под наклейкой находится контроллер Phison E12 рядом с 64-слойной памятью Toshiba 3D NAND TLC , а на обратной стороне мы видим два других чипа памяти и дополнительный чип SKHynix с 1 ГБ оперативной памяти DDR4 для кэша.

Очевидно, что он использует соединение PCIe Gen3 x4, совместимое с NVMe 1.3, для достижения скорости передачи, которая достигает 3200 МБ / с при последовательном чтении и до 3000 МБ / с при последовательной записи, в то время как скорости произвольного доступа шифруют их в 490000 / 500 000 IOPS соответственно.

Тесты

Мы подключили GoodRam IRDM SSD M.2 к испытательному стенду - ноутбуку с процессором AMD Ryzen 5 5600H, 16 ГБ с 1598 МГц и видеокартой AMD Radeon RX 6600M.

Во-первых, мы сравнили температуру, достигаемую GoodRam IRDM SSD M.2 в режиме ожидания и при полной производительности. Хотя CrystalDiskInfo показывал иногда 51 градус, это совсем не высокая температура. Во-первых - этот обзор делался летом, а во-вторых, радиатор ноутбука - это не совсем тот радиатор, который бы стоило использовать. Если вы волнуетесь за температуру накопителя, лучше докупить или установить штатный, который есть на материнских платах ПК.

Как мы видим в CrystalDiskMark, скорость последовательного чтения / записи не только соответствует обещанным 3200/3000 МБ / с, но и немного превышает их.

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Но в AS SSD Benchmark показывает нам несколько более низкие показатели, но практически в пределах ожиданий. Кроме того, он показывает нам, как показатели IOPS превышают 144/136 000 IOPS как при чтении, так и при записи небольших файлов, цифры, которые не имеют ничего общего с обещанными 490/500 000 IOPS , но способ их измерения также отличается.

Обзор GOODRAM SSD IRDM M.2 512 Гб

В утилите AJA показатели тоже немного отличаются от заявленных, но стоит учитывать, что программа рассчитывает скорость путем копирования-чтения видеофайлов.

Выводы

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Как мы видим в нашем сравнении, твердотельный накопитель GoodRam IRDM SSD M.2 SSD предлагает последовательные скорости на уровне накопителя M.2 NVMe среднего уровня, поскольку его интерфейс PCIe 3.0 заставляет его оставаться в этом диапазоне. Тем не менее, он предлагает действительно хорошую скорость произвольного чтения, выше среднего и выделяющуюся даже на фоне дисков PCIe 4.0. Таким образом, необходимо учитывать предлагаемую производительность, поскольку, если вы не будете постоянно перемещать большие файлы, скорости этого диска вполне достаточно.

Напомним, ранее сообщалось, что Goodram выпустила накопители M.2 SSD для геймеров.