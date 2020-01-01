Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Бой на голых кулаках и Самый быстрый гусеничный трактор

Комментариев: 0
В тренде - спорт и автомобили.

Денис Беринчик — Артем Лобов. Бой на голых кулаках. Обзор боя

Читай также: Тренды YouTube: Ивангай у Дудя и где он так часто пропадает

24 июля во Дворце спорта в Киеве Беринчик провел бой на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова, уроженца России, который ныне представляет Ирландию.

Формат кулачного боя – 5 раундов по 2 минуты.

Самый быстрый гусеничный трактор. ДТ75 на японском V8

Читай также: Тренды YouTube: Скевоморфизм и Маскарад. Выпуск 3

На канале Combat Crew вышло видео про гусеничный трактор, который доработали и смогли разогнаться на нем более чем 40 км/ч.

Напомним, днем ранее в тренды попали  Демонтаж Украины и Джиган - На чиле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь