Тренды YouTube: Бой на голых кулаках и Самый быстрый гусеничный трактор

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Денис Беринчик — Артем Лобов. Бой на голых кулаках. Обзор боя

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24 июля во Дворце спорта в Киеве Беринчик провел бой на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова, уроженца России, который ныне представляет Ирландию.

Формат кулачного боя – 5 раундов по 2 минуты.

Самый быстрый гусеничный трактор. ДТ75 на японском V8

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На канале Combat Crew вышло видео про гусеничный трактор, который доработали и смогли разогнаться на нем более чем 40 км/ч.

Напомним, днем ранее в тренды попали Демонтаж Украины и Джиган - На чиле.