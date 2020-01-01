Тренды YouTube: Бой на голых кулаках и Самый быстрый гусеничный трактор
Денис Беринчик — Артем Лобов. Бой на голых кулаках. Обзор боя
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24 июля во Дворце спорта в Киеве Беринчик провел бой на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова, уроженца России, который ныне представляет Ирландию.
Формат кулачного боя – 5 раундов по 2 минуты.
Самый быстрый гусеничный трактор. ДТ75 на японском V8
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На канале Combat Crew вышло видео про гусеничный трактор, который доработали и смогли разогнаться на нем более чем 40 км/ч.
Напомним, днем ранее в тренды попали Демонтаж Украины и Джиган - На чиле.
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