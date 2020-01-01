Блогер нарушил законы физики и выиграл пари

Блогер поспорил с физиком и выиграл 10 тысяч долларов.

Дерек Мюллер, создатель канала Veritasium на YouTube, любит разбирать забавные научные концепции для своих 9,5 миллионов подписчиков. Поэтому в мае он опубликовал видео об автомобиле под названием Blackbird, который работает от ветра.

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Созданный Риком Кавалларо, бывшим аэрокосмическим инженером, Blackbird уникален тем, что может в течение длительного периода двигаться прямо по ветру быстрее, чем сам ветер.

Любой моряк скажет вам, что лодка может сделать это, вырезая зигзагообразные узоры; это называется закрепкой. Но идея о том, что транспортное средство может справиться с легким движением прямо по ветру, без участия галсов, является спорной.

"Я знал, что это нелогичная проблема. Честно говоря, когда я отправился пилотировать самолет, я не понимал, как это работает", - сказал Мюллер.

Фактически, Blackbird настолько нелогичен, что менее чем через неделю после того, как Мюллер опубликовал свое видео, Александр Кусенко, профессор физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, написал ему по электронной почте, что это должно быть неправильно. По словам Кусенко, такой автомобиль нарушит законы физики.

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"Я сказал: "Послушайте, если вы этому не верите, давайте поспорим на деньги", - сказал Мюллер. Он предложил сделать ставку в размере 10 000 долларов, даже не предполагая, что Кусенко ее возьмет.

Но Кусенко согласился, и в последующие недели они обменивались данными и спорили о Blackbird. Они даже пригласили нескольких крупнейших ученых, в том числе Билла Ная и Нила де Грасса Тайсона, чтобы решить, кто был прав.

В конце концов, Мюллер вышел победителем.

Через несколько дней после того, как Мюллер предложил пари, Кусенко отправил ему документ с условиями пари, сказал Мюллер.

"Все было научно, я не видел причин, чтобы я мог проиграть", - сказал Мюллер.

Но Кусенко был не менее уверен в себе. "Благодаря законам физики я ничем не рискую", - сказал Кусенко.

Кусенко провел часовую презентацию Мюллера, объясняя, почему он был уверен, что блогер был не прав. Профессор сказал, что Blackbird, скорее всего, воспользовался прерывистыми порывами ветра, которые помогли яхте разогнаться. Он изложил свои возражения на странице своего веб-сайта UCLA , хотя с тех пор он был удален.

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Со своей стороны Мюллер прислал Кусенко данные с экзамена по вождению в своем видео, которое было снято на дне озера Эль-Мираж в Аризоне. Во время этой поездки Blackbird разогнался более чем за две минуты - подвиг, который был бы невозможен, если бы он полагался на спорадические порывы ветра.

Мюллер даже нанял Ксилу Фокслин, коллегу по YouTube, на создание модели тележки, подобной Blackbird, которую можно было бы протестировать на беговой дорожке. Действительно, Фокслин показала, что ее ветряная модель может двигаться быстрее ветра.

Напомним, ранее сообщалось, что физики смогли заморозить свет.