В США стартап начал строить термоядерный завод

Компания разработала собственный термоядерный реактор.

Исследовательские группы и стартапы по всему миру работают над тем, чтобы превратить ядерный синтез из фантастической концепции в практическое, безуглеродное средство производства практически бесконечной электроэнергии, и одна такая группа в Вашингтоне только что сделала значительный шаг вперед. Стартап Helion Energy на этой неделе приступила к строительству нового объекта, который станет решающим испытательным полигоном для его собственного подхода к ядерному синтезу, и надеется, что это станет ключевым этапом на пути к первой коммерчески жизнеспособной термоядерной электростанции.

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Сложность и неисчислимый потенциал ядерного синтеза делают его проблемой, которую исследователи решают со всех сторон , пытаясь использовать процесс, происходящий внутри Солнца. Это означает использование сильного тепла и давления, чтобы вызвать столкновения между отдельными атомами, которые объединяются в более крупные, высвобождая при этом огромное количество энергии вместе с нулевым выбросом.

Реакторы в форме пончика, называемые токамаками, считаются наиболее подходящими средствами для воспроизведения этого процесса здесь, на Земле, но изучаются и другие возможности, такие как конструкция вращающегося стелларатора. Helion Energy реализует эту технологию с помощью собственного запатентованного плазменного ускорителя, в котором в качестве отправной точки используется топливо из дейтерия и гелия-3.

Рендер, демонстрирующий подход Helion Energy к ядерному синтезу Helion Energy

Внутри устройства Helion Energy это топливо нагревается до экстремальных температур с образованием плазмы, которая затем магнитно удерживается в форме, которую компания называет конфигурацией с обращенным полем (FRC). Два FRC формируются на противоположных концах ускорителя, а затем сталкиваются друг с другом на скорости 1 миллион миль в час (1,6 миллиона км / ч) с помощью магнитов, чтобы создать впечатляющее столкновение в центре.

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Здесь они дополнительно сжимаются мощными магнитами и нагреваются до тех пор, пока не достигнут температуры 100 миллионов ° C, в результате чего дейтерий и гелий-3 сливаются вместе, образуя расширяющуюся плазму, которая толкает магнитное поле обратно к индуцировать ток, который может быть собран в виде электричества.

С момента своего основания в 2013 году компания Helion Energy достигла нескольких важных результатов. Это включает демонстрацию способности извлекать энергию из своей системы с КПД 95 процентов, разработку самодостаточного производственного цикла для своего топлива гелия-3 и, в последнее время, достижение необходимого уровня. Температура плазмы в его шестом прототипе, получившем название Trenta, составляет 100 миллионов ° C.

Как и все, кто работает над проблемой ядерного синтеза, Helion Energy стремится достичь точки безубыточности энергии для синтеза, когда ее система производит больше энергии, чем требуется для работы. Это станет ключевой задачей, когда компания в конечном итоге начнет работу на своем новом предприятии в Эверетте, штат Вашингтон, которое, по ее словам, обеспечит около 150 рабочих мест.

"На этом объекте Helion приблизится к своей цели - преодолеть барьер термоядерного синтеза и подтолкнуть мир к концу эры ископаемого топлива", - сказал д-р Дэвид Кертли, основатель и генеральный директор Helion Energy.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил Искусственное солнце.