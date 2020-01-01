Как сварить мыло: Эксперименты

Мыло можно сварить прямо дома.

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В этом видео блогер их Химия - просто сварит самое настоящее мыло из подручных средств. Для этого он купил средство для прочистки труб, что является щелочью, а также говяжий жир. И уже с этими ингредиентами он сварил мыло.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.