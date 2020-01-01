Rolls-Royce испытал мощный генератор для будущего гибридного самолета

Компания Rolls-Royce поставила электрический генератор мощностью 2,5 мегаватта на недавно отремонтированный испытательный стенд 108 в Бристоле, Великобритания, для окончательных испытаний и интеграции в самую мощную в мире гибридно-электрическую аэрокосмическую силовую установку.

За последние несколько лет электрические двигательные установки для летательных аппаратов добились впечатляющих успехов, но проекты, как правило, начинались с малого и постепенно увеличивались в размерах. Однако Siemens, Rolls-Royce и Airbus применили другой подход в своей программе демонстрации E-Fan X, которая была завершена в начале этого года и разрабатывала большой региональный самолет с гибридной системой, которая использует турбовальный двигатель AE2100 для включите генератор, который подает электроэнергию на набор электродвигателей вентиляторов.

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Ключом к этому был генератор для новой системы выработки электроэнергии 1 мощностью 2,5 МВт (PGS1), которая недавно завершила опытно-конструкторские испытания в Тронхейме, Норвегия, перед отправкой в ​​Бристоль, где были проведены испытания двигателя, средств управления и терморегулятора. Система на стенде 108.

Цель состоит в том, чтобы производить не только более экологичные самолеты, но и более легкие, менее сложные, более дешевые в обслуживании и более подходящие для компьютерного управления. Помимо того, что PGS1 является частью гибридной силовой установки, он также может использоваться в самолетах, которые больше полагаются на электрические системы, а также в наземных и морских применениях.

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"Мы рады представить генератор на нашем новом испытательном стенде и начать полную интеграцию PGS1", - говорит Адам Ньюман, главный инженер-конструктор, Aviation Futures, Rolls-Royce. "Это ключевая веха в программе, объединяющая работу групп из Великобритании и Норвегии, которые так много работали, чтобы довести нас до этого момента. Для меня большая честь участвовать в такой важной работе - разработке инновационных источников электроэнергии systems является частью нашей стратегии устойчивого развития на будущее".

"Наш генератор размером с пивной бочонок, но он должен производить достаточно электроэнергии, чтобы непрерывно обеспечивать электроэнергией около 2500 домов - это открывает новые горизонты с точки зрения того, что физически возможно. По завершении испытаний у нас будет база для мегаваттной мощности для будущего гибридного самолета".

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus создал полностью электрический гоночный самолет.