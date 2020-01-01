Apple запатентовала технологию камеры дисплея для Touch ID и Face ID

По слухам, Apple планирует выпустить iPhone 14 с полноэкранной передней панелью без выемок. Теперь компания получила новый патент на камеры под дисплеем для Touch ID и Face ID.

Гигант из Купертино подал в ВПТЗ США патент на датчики камеры, встроенные под дисплей. В патенте также описывается, что эти датчики будут использоваться для систем биометрической аутентификации, а именно Touch ID и Face ID. Apple заявила, что в нынешнем дизайне iPhone датчики изображения размещаются рядом с дисплеем с выемкой. Но будущие поколения появятся с этими камерами, расположенными под дисплеем.

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Производитель iPhone добавил, что эту систему можно использовать как для Face ID, так и для Touch ID. Хотя использование обеих систем безопасности может понравиться большему количеству клиентов. Примечательно, что недавно мы также сообщали о том, что компания, как сообщается, планирует ввести Face ID на свои Mac в течение следующих нескольких лет. Ранние итерации решения под экраном сталкивались с множеством проблем, таких как ухудшение качества, однако улучшенные версии попали на коммерческий рынок в некоторых смартфонах.

Патент Apple uspto.gov

Имейте в виду, что это все еще просто патент, и у нас нет возможности подтвердить, действительно ли бренд работает над такой системой или просто патентует, чтобы другие не смогли. Если он будет разработан, мы можем ожидать, что он появится во многих продуктах Apple, таких как MacBook и iPad, не считая только iPhone.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала гибкий iMac.