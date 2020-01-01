Дизайн как у iPad: Появилось живое изображение Xiaomi Mi Pad 5

Реальное изображение планшета только что появилось в сети, его дизайн напоминает iPad Pro от Apple , в то время как другой отчет показал, что устройство будет запускаться с MIUI 12.5 из коробки.

Изображение было предоставлено SlashLeaks, взявшим его у блогера Weibo, китайского веб-сайта микроблогов. Сообщается, что это изображение предназначено для Mi Pad 5 и предлагает нам взглянуть на его заднюю панель. Планшет выглядит довольно тонким, а его система камер похожа на квадратный модуль iPad Pro на задней панели. На нем даже есть официальный логотип бренда Xiaomi.

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Если предположить, что изображение - это не просто задняя крышка будущего планшета, Mi Pad 5 выглядит гладким и премиальным. Хотя он действительно очень похож на iPad Pro от гиганта из Купертино. Другими словами, мы можем ожидать, что китайский технический гигант нацелится на рынок планшетов Android высокого класса с этим новым планшетом. Имейте в виду, что на данный момент это все еще неподтвержденная утечка, поэтому отнеситесь к ней с недоверием.

Примечательно, что известный специалист по Weibo, @ 数码 闲聊 站, также заявил, что Mi Pad 5 будет запускаться с MIUI 12.5 из коробки вместо пользовательского скина MIUI 13. Кроме того, это не ограничивается только планшетом, поскольку блогер считает, что Mi MIX 4 также поступит с MIUI 12.5, что не похоже на некоторые предыдущие слухи. Это вся информация, которую мы должны получить на данный момент, так что следите за обновлениями.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон со слайд-дисплеем.