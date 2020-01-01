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Тренды YouTube: Демонтаж Украины и Джиган - На чиле

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В тренде - политика и музыка.

Прокиньтесь, у вас лишився місяць. Путін запускає демонтаж України | Студія Захід

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В эфире телеканала Эспрессо Рамис Юнус эксперт по вопросам международной политики, ексголова аппарата правительства Азербайджана (Вашингтон): проснитесь, у вас остался месяц. Путин запускает демонтаж Украины.

Джиган - На чиле

Рэп-исполнитель Джиган представил песню под названием "На чиле". 

Название сингла является отсылкой к популярному видео Джигана, которое «завирусилось» в интернете. В записи песни приняли участие рэперы Егор Крид, The Limba, blago white, OG Buda, Тимати, SODA LUV, а также Гуф.

Напомним, ранее в тренды попали Тачка из гаража Березовского и Artik & Asti - Она не я.

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Теги: тренды YouTube, видео
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