Тренды YouTube: Демонтаж Украины и Джиган - На чиле
Прокиньтесь, у вас лишився місяць. Путін запускає демонтаж України | Студія Захід
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В эфире телеканала Эспрессо Рамис Юнус эксперт по вопросам международной политики, ексголова аппарата правительства Азербайджана (Вашингтон): проснитесь, у вас остался месяц. Путин запускает демонтаж Украины.
Джиган - На чиле
Рэп-исполнитель Джиган представил песню под названием "На чиле".
Название сингла является отсылкой к популярному видео Джигана, которое «завирусилось» в интернете. В записи песни приняли участие рэперы Егор Крид, The Limba, blago white, OG Buda, Тимати, SODA LUV, а также Гуф.
Напомним, ранее в тренды попали Тачка из гаража Березовского и Artik & Asti - Она не я.
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