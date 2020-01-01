Blue Origin втайне создает конкурента тяжелой ракеты SpaceX

В конце мая слух о большой ракете Blue Origin распространился по нескольким сайтам.

По слухам, Blue Origin меняет основной конструкционный материал своей новой ракеты с алюминиевого сплава на нержавеющую сталь. Сообщения в социальных сетях вызвали значительный интерес, поскольку они подразумевали, что компания будет повторять конкурента в выборе материалов - Starship и Super Heavy от SpaceX сделаны в основном из нержавеющей стали. Более того, такое изменение также предвещало дальнейшие задержки в программе разработки New Glenn, которая уже на несколько лет отставала от графика.

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Три источника подтвердили, что Blue Origin начала работу над проектом по разработке полностью многоразовой верхней ступени для New Glenn, которая потенциально может использовать топливные баки из нержавеющей стали.

Основная цель этого изменения - снизить общую стоимость запуска ракеты New Glenn. Большая верхняя ступень корабля диаметром 7 метров и двумя двигателями BE-3U стоит дорого, и основатель Blue Origin Джефф Безос ищет способы сделать ракету в целом более экономичной.

"В этом разница между получением прибыли и убытком при запуске New Glenn", - сказал источник , знакомый с планом многократного использования верхней ступени.

Программа многоразового использования второй ступени, похоже, вдохновила не только на материалы из нержавеющей стали. Делая как первую, так и вторую ступени New Glenn полностью многоразовыми, Безос подражает амбициозному плану Маска по приземлению и повторному использованию как супертяжелого ускорителя, так и верхней ступени звездолета.

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Когда Маск официально объявил о проекте Starship в 2016 году (который тогда назывался ITS или Межпланетная транспортная система), многие в отрасли скептически отнеслись к его плану по созданию массивной многоразовой системы запуска. Они оставались сомнительными в начале 2019 года, после того как Маск объявил о переходе с углеродного волокна на недорогую нержавеющую сталь для основной конструкции ракеты. Хотя нержавеющая сталь дешевле и лучше выдерживает атмосферный нагрев при спуске на воду, она примерно в пять раз тяжелее композитных материалов.

Источники сообщили, что Безос спрашивал своих старших сотрудников о многоразовых верхних ступенях, но советники сказали ему, что такой подход вряд ли сработает. Похоже, Безосу также сказали, что метод SpaceX быстрого прототипирования и тестирования звездолетов с небольшим количеством процессов и процедур вряд ли будет успешным.

Однако в прошлом году Безос обратил внимание на то, как SpaceX запустила и приземлила свой космический корабль Starship. Это одна из причин, по которой он решил начать проект под названием "Джарвис" в Blue Origin в рамках многоразовой программы второго этапа. Источники сообщили, что Безос отгородил часть второй стадии программы разработки от остальной части Blue Origin и посоветовал своим руководителям вводить новшества в среде, не скованной строгими процессами управления и документооборота.

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Работа над проектом Джарвиса, по всей видимости названного в честь персонажа кинематографической вселенной Marvel, продвигалась быстро. Первоначальные испытания резервуаров могут начаться уже осенью этого года на оборудовании из нержавеющей стали на объекте Blue Origin во Флориде, после чего последуют дальнейшие испытания, если такой подход окажется осуществимым. На данный момент, по крайней мере, план компании состоит в том, чтобы сначала запустить New Glenn с одноразовой второй ступенью, а затем перейти к полностью многоразовой верхней ступени в середине 2020-х годов. Такая полностью многоразовая система запуска теперь рассматривается как ключ к конкуренции со SpaceX за запуск больших полезных нагрузок.

Неясно, какой бюджет Безос выделил на проект Джарвис, и подчиняются ли его менеджеры напрямую Безосу или Бобу Смиту, главному исполнительному директору Blue Origin.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай создает самую мощную ракету.