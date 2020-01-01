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Складные устройства и стилус: В Samsung рассказали о грядущих новинках

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Нового поколения Galaxy Note ждать не стоит.
Samsung представит новые устройства
Samsung представит новые устройства
Samsung

Samsung подтвердила дату 11 августа для мероприятия Unpacked, и сегодня президент мобильного бизнеса Т.М. Ро поделился некоторыми подробностями о том, чего ожидать через две недели. В специальной статье на официальном сайте руководитель сообщил, что появится первое в мире перо S Pen для складных устройств, и мы определенно не получим Galaxy Note.

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Samsung с гордостью объявила о партнерстве с другими технологическими гигантами Google и Microsoft. В сегодняшнем мире онлайн-встреч и междугородных разговоров новые складные устройства предложат лучший опыт видеозвонков без помощи рук с помощью Google Duo и правильную многозадачность в Microsoft Teams.

Интерфейс One UI Watch также откроет новые возможности, когда мы увидим его предустановленным в серии Galaxy Watch4, что также ожидается в августе.

По словам Ро, устройства Galaxy Z третьего поколения будут обладать повышенной прочностью и "большим экраном". Экосистема Samsung для складных устройств предложит "множество удобных и оптимизированных возможностей". Новый Galaxy Z Flip3 будет иметь еще более изысканный стиль и будет выполнен из более прочных материалов.

И хотя Galaxy Note не появится в 2021 году, некоторые из его функций будут реализованы в складных устройствах благодаря стилусу.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа стоимость Samsung Galaxy Z Flip 3.

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Теги: Samsung, Galaxy Z Flip 3, презентация
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