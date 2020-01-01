Газонокосилка против квартиры: Эксперименты

Какие повреждения может нанести газонокосилка?

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Вы слышали когда-нибудь про газонокосилку-триммер? Это просто нереально крутая штука. Она может не только подстригать газон, она может практически все. Блогеры из It's Mamix решили попробовать с ее помощью полностью разрушить квартиру.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.