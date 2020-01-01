Тренды YouTube: Тачка из гаража Березовского и Artik & Asti - Она не я

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Миша купил мечту. Тачка из гаража Березовского

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На канале Автосалон Синдиката вышло видео, в котором блогер покупает кадиллак, ранее принадлежащий олигарху Борису Березовскому. Машина была в частной коллекции и два года просто стояла в гараже.

Artik & Asti - Она не я (премьера клипа 2021)

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“Она не я” — одна из пяти новых песен Artik & Asti с нового расширенного альбома «Миллениум X». Клип на одноименную композицию увидел свет 23 июля.

Литера «X» в названии альбома означает десятилетие коллектива, отмечаемое в этом году. Новый релиз вместе с премьерой клипа “Она не я” — прекрасный подарок для всех поклонников дуэта и важная веха в истории Artik & Asti.

Напомним, ранее в тренды попали Открытие Олимпийских игр и Руки Базуки vs. Степанов.