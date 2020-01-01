Создан первый гибкий процессор

Сфера его применения просто безгранична.

Команда исследователей из ARM Inc. разработала 32-разрядный микропроцессор на гибкой основе, который, по утверждению компании, может проложить путь к полностью гибким интеллектуальным интегрированным системам. В своей статье, опубликованной в журнале Nature, группа описывает, как они использовали металлооксидные тонкопленочные транзисторы вместе с типом пластика для создания своего чипа, и намечает способы, которые, по их мнению, могут быть использованы.

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Микропроцессоры используются в самых разных продуктах, но их объединяет их жесткость. Практически все они изготавливаются из кремниевых пластин , а это значит, что они должны быть твердыми и плоскими. Эта неспособность сгибаться, как утверждают исследователи с этой новой попыткой, препятствует разработке таких продуктов, как умная одежда , умные этикетки на пищевых продуктах, упаковка и даже бумажные изделия. Чтобы удовлетворить эту потребность, команда создала то, что они называют PlasticARM - 32-разрядный микропроцессор на базе RISC, установленный на гибкой основе. Помимо гибкости, новая технология позволяет печатать микропроцессор на многих типах материалов по невысокой цене.

Чтобы создать гибкий микропроцессор, исследователи объединились с группой из PragmatIC Semiconductor, чтобы создать гибкую версию микропроцессора Cortex M0 +, который был выбран из-за его простоты и небольшого размера. Чтобы создать свой чип (который включает в себя ПЗУ, ОЗУ и межсоединения), команда использовала аморфный кремний, изготовленный (в виде металлооксидных тонкопленочных транзисторов) на гибких полимерах.

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В первой итерации своего PlasticARM исследователи поместили регистры, используемые ЦП, в зарезервированную часть ОЗУ, и было использовано только 128 байт ОЗУ. В результате микропроцессор можно было сгибать, но он не был ни эффективным, ни быстрым. Кроме того, у него не было программируемой памяти. Но исследователи отмечают, что они только начинаются. Они предполагают, что их работа на данный момент показала, что можно создавать жизнеспособные гибкие микропроцессоры, а это означает, что в конечном итоге их можно будет печатать на одежде и других носимых устройствах по очень низкой цене. По их оценкам, в ближайшие десятилетия триллионы объектов будут оснащены вычислительной мощностью, включая чипы, которые могут сказать вам, скисло ли молоко, одежда, которая может измерить жидкости в организме для обработки вашим смартфоном, и этикетки, которые вы можете наклеить на кожу, чтобы предупреждать других о вашем настроении. Возможности будут ограничены только воображением.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo анонсировала первый ноутбук с гибким экраном.