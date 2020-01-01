Как запустить водяную ракету: Эксперименты
Как высоко может взлететь ракета на пневмогидроприводе?
Блогер из Огненное ТВ продолжил эксперименты по созданию самодельной ракеты. В прошлый раз ракета дала течь из корпуса, потому он решил ее доработать
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Пневмогидравлическая ракета взлетела, правда, пока не все гладко с системой выброса парашюта.
Как создать такую ракету - смотрите в видео.
Напомним, ранее блогеры показывали, как сделать самую дорогую воду.
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