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Как запустить водяную ракету: Эксперименты

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Как высоко может взлететь ракета на пневмогидроприводе?

Блогер из Огненное ТВ продолжил эксперименты по созданию самодельной ракеты. В прошлый раз ракета дала течь из корпуса, потому он решил ее доработать 

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Пневмогидравлическая ракета взлетела, правда, пока не все гладко с системой выброса парашюта.

Как создать такую ракету - смотрите в видео.

Напомним, ранее блогеры показывали, как сделать самую дорогую воду.

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Теги: видео, эксперименты
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