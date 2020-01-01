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Тренды YouTube: Открытие Олимпийских игр и Руки Базуки vs. Степанов

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В тренде - спорт.

Opening Ceremony | Tokyo 2020 Olympics | Eurosport

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Открытие XXXII Олимпиады в Токио состоялось 23 июля. Церемония открытия проходила почти без зрителей на стадионе, потому все смотрели телетрансляцию события. Как это происходило - смотри в видео.

Руки Базуки vs. Степанов. Полный Бой! Отправил в Нокаут

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В этом ролике вы увидите бой Кирилла Терешина (Руки Базуки) против Данилы Степанова. Какие претензии у Терешина и Степанова друг к другу? Как начался конфликт и чем закончатся перепалки в Тик Токе? Данила Степанов — создатель легендарной фразы "Алкоголь фу, сигареты фу, парень, посмотри на мою эстетику", популярный ТикТокер и хороший спортсмен. Кирилл Терешин известный на весь интернет своими руками. Будет ли нокаут? 

Напомним, ранее в тренды попали Monatik - Jomo и Влюбленный в Путина миллиардер.

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Теги: тренды YouTube, видео
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