Остров чемпионов: Google запустил собственные олимпийские игры

Поисковик добавил в свои дудлы новые игры.

Время от времени Google делает что-то впечатляющее с помощью дудлов на своей главной странице поиска. Иногда они пытаются создать виртуальную реальность, а иногда используют ИИ для создания каракулей, который позволяет пользователям создавать музыку.

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Как раз к летним Олимпийским играм в Токио компания выпустила полноценную видеоигру. Игра "Doodle Champions Island Games", созданная совместно с анимационной студией STUDIO 4 ° C, ставит игроков на место котика по имени Lucky. Она приземляется на одноименном острове и должен исследовать его и принять участие в семи мини-играх. У него одна миссия: должен собрать семь священных свитков. Во время исследования она также может выполнять другие скрытые задачи и находить пасхальные яйца.

Поразительно, что Google смог создать на своем веб-сайте полноценную видеоигру. На самом деле это тоже довольно весело, с красиво анимированными кат-сценами и яркими и веселыми приключениями. Мини-игры могут быть сложными в зависимости от того, используете ли вы ноутбук или настольный компьютер. Он явно вдохновлен Олимпийскими играми, а стиль 16-битной японской видеоигры отсылает нам к местопроведению игр.

Вот несколько быстрых советов:

Если вы нажмете на компас, он покажет вам карту и покажет ваш прогресс в игре.

В игре есть поддержка контроллера в опциях.

Если вы работаете в офисе, вы можете выключить звук.

Если вы хотите похвастаться своим результатом в социальных сетях, вы можете нажать кнопку «Поделиться».

Если вам нужно прервать сеанс, вы можете закрыть браузер, и он вернется к тому месту, где вы остановились.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выпустил дудл с искусственным интеллектом ко дню рождения Баха.