Космический телескоп нового поколения запустят на воздушном шаре

SuperBIT может быть новым прорывом в астрономии.

Космический телескоп нового типа мог бы парить высоко над облаками Земли, чтобы видеть Вселенную более экологически чистым и модернизируемым способом, чем современные технологии.

Телескоп сверхдавления с воздушным шаром (SuperBIT) был представлен во вторник (20 июля) Королевским астрономическим обществом. Его создателями являются исследователи из Даремского университета в Соединенном Королевстве, Принстонского университета и Университета Торонто в Канаде, которые сотрудничали с NASA и Канадским космическим агентством.

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Заявления команды о SuperBIT указывают на то, что этот новый космический телескоп может стать лучшим в астрономии. “Новая технология воздушных шаров делает посещение космоса дешевым, простым и экологически чистым“, - говорится в сообщении Мохаммеда Шаабана, докторанта Университета Торонто. Шаабан описал SuperBIT в среду (21 июля) на виртуальной встрече по национальной астрономии (NAM 2021).

Гелиевый шар SuperBIT - одна из ярких новых технологий, используемых в проекте. Согласно заявлению, воздушный шар размером с футбольный стадион и имеет объем 532 000 кубических метров. Плавающий шар достаточно мощный, чтобы нести телескопическое зеркало на высоту около 40 километров, примерно на той же высоте, что и верхняя часть стратосферы Земли .

Эта высота важна, потому что, хотя атмосфера Земли является важной частью нашей планеты, она мешает астрономическим наблюдениям, размывая драгоценные изображения. Достижение вершины стратосферы позволило бы астрономам наблюдать Вселенную практически без помех со стороны атмосферы. В отличие от современных воздушных шаров, SuperBIT также может похвастаться воздушным шаром “сверхдавления2, который может удерживать телескоп высоко в небе в течение месяцев, а не дней.

Последние приготовления SuperBIT к запуску со стратосферной аэростатной базы Тимминс в Канаде в сентябре 2019 года NASA

Согласно заявлению, последний испытательный полет SuperBIT в 2019 году показал, что он может оставаться на своей цели наблюдения с “отклонением менее одной тридцать шеститысячной градуса более чем на час“. Это должно позволить SuperBIT получать изображения с высоким разрешением, равные или лучше изображения, получаемые со знаменитого космического телескопа Хаббл. Первый полет SuperBIT будет нести телескоп с зеркалом шириной 0,5 метра, но модернизация конструкции будет включать апертуру 1,5 м, и это может сделать SuperBIT “даже лучше, чем Хаббл“, - считают ученые.

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Модель с воздушным шаром также упрощает обновление. Команды, использующие SuperBIT, могут заменить камеры или инструменты телескопа на обновленные версии. В отличие от традиционных космических телескопов, SuperBIT периодически возвращается на Землю, поэтому он не будет постоянно привязан к определенному типу оборудования.“SuperBIT можно постоянно реконфигурировать и обновлять“, - сказал Шаабан.

Воздушным шарам не требуется ракетное топливо, что делает их более экологически безопасными, чем процедуры подъема на основе топлива. Согласно заявлению, они также дешевле, чем аналогичные спутники. “При бюджете на строительство и эксплуатацию первого телескопа в 5 миллионов долларов SuperBIT стоил почти в 1000 раз меньше, чем аналогичный спутник“, - говорится в заявлении астрономов.

Первый рабочий полет SuperBIT в настоящее время запланирован на апрель 2022 года. Он будет взлетать из Ванаки, Новая Зеландия, и несколько раз облетит Землю, чтобы сделать снимки ночного неба; в течение дня он будет заряжать свои батареи с помощью солнечных батарей.

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