Тренды YouTube: Monatik - Jomo и Влюбленный в Путина миллиардер

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Monatik - Jomo | Зажигать

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JOMO - Joy of missing out – радость упущенной возможности, призывает нас принять удовольствие от выбора того, что мы хотим делать (или не делать). Съемки клипа проходили на родине Венеры Милосской - греческом острове Милос.

Теплая атмосфера пейзажей, которых, к слову, в клипе насчитывалось более 11, чередуется с нарочитыми образами 28 ярких и экстраординарных героев.

Володин. Влюбленный в Путина миллиардер

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Вячеслав Володин - спикер государственной Думы, лицо партии "Единая Россия" и четвертый человек в государстве. А по публичности, наверное, даже второй. Он понял главный принцип удержания власти: бесконечно хвали Путина и приноси ему стабильный результат "Единой России" на выборах.

На предстоящих выборах в Госдуму Володин баллотируется сам - по округу 163 в родном городе Саратове. Он будет стараться победить всеми правдами и неправдами, а перед этим обрушит на Саратов поток телевизионных сюжетов и новостных заголовков о том, какой он мудрый управленец, благотворитель, печется о народе.

Напомним, днем ранее в тренды попали Подкидыш во львовском роддоме и Я себя знаю! Леван Горозия.