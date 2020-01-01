Ученые хотят построить телескоп Аресибо c нуля

Вместо рухнувшего радиотелескопа построят абсолютно новый.

Огромная радиотарелка обсерватории Аресибо выполняла сразу много миссий: искала пульсары, посылала радиосигналы, картографировала астероиды и даже была сценой для одного из фильмов про Джеймса Бонда. Но семь месяцев назад, когда гравитация взяла верх над чудом инженерной мысли, вся платформа рухнула.

С того рокового дня многие взоры обратились к анализу того, что пошло не так, в то время как многие руки занялись сортировкой и уборкой обломков. А мозг делал то, что лучше всего умеет мозг: мечтал о том, какая наука может использовать это место. Для одной группы ученых, тесно связанных с Аресибо, это означало придумать совершенно новый тип телескопа: тот, который заполнит пробел, оставленный культовым инструментом, а затем пойдет гораздо дальше.

Читай также: Видео дня: Крушение радиотелескопа Аресибо

"Я лично считаю, что это был первый разрез; это было сделано после обвала, чтобы показать, что есть жизнеспособные варианты продолжения наследия фантастической науки на телескопе", - сказала Трейси Беккер, планетолог из Southwest Research Институт в Сан-Антонио и соавтор официального документа, описывающего дизайн нового телескопа.

"Я не думаю, что эта версия обязательно должна быть такой, как старая", - добавила она. "В конечном итоге он может больше походить на оригинальный телескоп или может выглядеть совершенно иначе, чем все, что мы представляли до сих пор. Основная цель заключалась в том, чтобы показать, что мы можем использовать это пространство и продолжить наследие действительно мощной науки".

Дизайн, получивший название телескопа Аресибо следующего поколения, возможно, лучше воспринимать как заявление, чем как план. Прямо сейчас ученые даже не уверены, что эта конкретная конструкция может быть построена. Но проект был предназначен для того, чтобы нарисовать картину того, как, возможно, могут выглядеть следующие 60 лет науки в Аресибо - если учреждения захотят появиться на объекте и будут делать это с амбициями.

Дизайн был создан всего за два месяца после краха. Отчасти потому, что этот процесс был бальзамом для ученых, тесно связанных с обсерваторией и испытывающих к ней сильные чувства.

Теперь ученые, стоящие за новой концепцией, пытаются сохранить импульс, чтобы попытаться ускорить процесс восстановления.

Читай также: Оборвавшийся кабель повредил крупнейший телескоп

Тем временем Национальный научный фонд США (NSF), которому принадлежит это место, в течение июня проводил виртуальный семинар, чтобы изучить возможности для обсерватории Аресибо в целом. Официальные лица подчеркнули, что Аресибо продолжит свое существование, но агентство не взяло на себя обязательство ни восстанавливать телескоп в его нынешнем виде, ни поддерживать новый проект аналогичного масштаба. Семинар не выделял никакого финансирования и не предназначался для отдельных проектов.

Грандиозный дизайн - не единственный вариант, который будет рассматривать NSF, когда решает, что делать с наследием телескопа.

В целом обсерватория может довольно быстро возобновить некоторую научную деятельность. На площадке есть множество другого оборудования, которое все еще работает, не пострадав от обрушения, и руководство обсерватории хочет отремонтировать по крайней мере некоторые из антенн одного эксперимента, которые находились в центре тарелки, чтобы использовать их где-нибудь в другом месте.

Хотя в результате крушения было уничтожено все оборудование на научной платформе, которое было подвешено над огромной 305-метровой тарелкой на паутине из 39 кабелей от трех башен, в некоторых частях радиотелескопа могло быть больше жизни. Представители NSF заявили, что по крайней мере половина тарелки пережила обрушение, а заменить панели не так уж сложно или дорого. По заявлению NSF, нижняя часть всех трех башен, на которых держались подвесные кабели, остается прочной.

Эта комбинация могла бы стать основой для восстановления утраченного телескопа, по сути, в том виде, в котором он был, но с использованием более новых технологий и более совершенных материалов.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск самого дорогого космического телескопа снова перенесли.